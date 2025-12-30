Tam Đảo - “Đà Lạt của miền Bắc”

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 80km về phía Tây Bắc, Tam Đảo núi thuộc xã Tam Đảo từ lâu đã được mệnh danh là “Đà Lạt của miền Bắc” bởi khí hậu mát mẻ, trong lành đặc trưng và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Được người Pháp phát hiện và xây dựng thành khu nghỉ dưỡng từ đầu thế kỷ 20, Tam Đảo không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn đóng vai trò là vùng kinh tế trọng điểm, dẫn dắt chiến lược phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Khẳng định thế mạnh khác biệt

Sức hấp dẫn của Tam Đảo trước hết đến từ những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng. Tam Đảo núi nằm ở độ cao trung bình khoảng 900m so với mực nước biển, trên dãy núi Tam Đảo hùng vĩ với ba ngọn núi chính là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa, luôn chìm trong sương mờ, tạo nên khung cảnh bồng bềnh, huyền ảo. Với những điểm độc đáo khi có khí hậu ôn hòa bốn mùa trong một ngày, với buổi sáng se lạnh, buổi trưa ấm áp, buổi chiều mát mẻ và buổi tối lạnh giá.

Tam Đảo về đêm luôn rực rỡ sắc màu, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Điều kiện thời tiết đặc thù này là “thỏi nam châm” thu hút du khách, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức. Bên cạnh đó, Tam Đảo có cảnh quan và hệ sinh thái đa dạng khi tự hào sở hữu Vườn Quốc gia Tam Đảo với thảm thực vật phong phú, lưu giữ hàng ngàn loài cây và động vật quý hiếm. Những địa điểm như Thác Bạc, đỉnh Rùng Rình, Cổng Trời... không chỉ là nơi để “săn mây”, check-in mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và hoạt động dã ngoại.

Di tích lịch sử và văn hóa tâm linh cũng là “điểm cộng” khi đến với Tam Đảo. Nơi đây hiện vẫn đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và lịch sử như khu di tích - danh thắng Tây Thiên với hệ thống đền, chùa, miếu, am được xây dựng trên núi cao là một quần thể du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng vạn lượt khách thập phương mỗi năm.

Định vị du lịch Phú Thọ

Trong cơ cấu ngành Du lịch của tỉnh, Tam Đảo được xác định là trọng điểm và đóng vai trò “dẫn dắt”. Tiềm năng của Tam Đảo đã và đang được khai thác hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Khách du lịch trong và ngoài nước đến với Tam Đảo ngày càng tăng cho thấy vị thế chủ đạo của khu du lịch này.

Đón bình minh hoặc hoàng hôn trên Tam Đảo là một trải nghiệm khó quên với du khách.

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Tam Đảo thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, nông nghiệp địa phương như sản phẩm rau su su đặc trưng... cùng phát triển, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, Tam Đảo khi được công nhận là Khu du lịch quốc gia và nhiều năm được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” đã nâng cao vị thế của du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, các mô hình kinh doanh đa dạng từ nghỉ dưỡng cao cấp đến homestay, du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh đã biến Tam Đảo thành một điểm đến toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Không chỉ là điểm du lịch, với địa thế của mình, Tam Đảo còn là điểm săn mây nổi tiếng, thu hút nhiều tay máy, người thích trải nghiệm... đến săn những khoảng khắc đẹp.

Để phát huy tối đa tiềm năng, Tam Đảo đang hướng tới mục tiêu trở thành thị xã du lịch đặc sắc vào năm 2030, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử và môi trường sinh thái. Các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, bao gồm tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp hạ tầng...

Xã Tam Đảo với những tiềm năng thiên phú và định hướng phát triển đúng đắn, không chỉ là niềm tự hào của du lịch Phú Thọ mà còn là minh chứng cho việc khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển “kinh tế xanh” bền vững.

Quốc Hội