Đất cằn mùa quả ngọt

“Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp trong những cách làm nông nghiệp thuần túy, kém hiệu quả, với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi cùng sự kiên trì lao động miệt mài, họ đã biến những đồi đất cằn cỗi, vườn tạp, hoang hóa trở thành những triền đồi phủ đầy trái ngọt, hứa hẹn thu nhập đột phá.

Những triền đồi phủ đầy màu xanh của dứa đang là “lời giải” cho bài toán nâng cao thu nhập, làm giàu cho người nông dân xã Văn Lang

Từ những vạt đồi cằn cỗi, trồng cây kém hiệu quả, nông dân Văn Lang đã tập trung cải tạo, quy hoạch để trồng dứa

Đất sau khi được cải tạo sẽ tiến hành phủ bạt để hạn chế cỏ dại, giữ ẩm cho đất, bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh

Những bó chồi giống có kích thước, trọng lượng đều nhau được lựa chọn, vận chuyển đến vị trí trồng

Kỹ thuật trồng dứa không khó, phù hợp với nhiều lao động phổ thông, nông dân ở các độ tuổi

Dụng cụ để trồng dứa cũng rất đơn giản, chỉ cần một chiếc cuốc nhỏ và găng tay để tránh gai

Cây dứa có khả năng thích ứng tốt với nhiều loại đất và điều kiện khác nhau

Tùy từng khu vực, dứa được trồng thành 3 hàng hoặc 4 hàng trên 1 băng để dễ chăm sóc, mật độ khoảng 5 vạn gốc/ha

Triền đồi cằn cỗi đã được phủ kín màu xanh của dứa

Nông dân tưới nước, bón phân và tỉa chồi định kỳ để dứa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao

Những quả ngọt thành hình

Song song với trồng dứa, những khu vực bằng phẳng, cách xa khu dân cư được tận dụng để chăn nuôi, việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi giúp tận dụng tối đa nguồn lực đất đai, đồng thời tạo ra mô hình sản xuất đa dạng, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập và giảm thiểu rủi ro

Toàn bộ diện tích dứa tại đây đã được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty, đơn vị sản xuất và chế biến nông sản. Với giá bán theo hợp đồng từ 5-6.000 đồng/kg, hứa hẹn mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thay đổi Nông nghiệp Lao động Hiệu quả đồi hoang hóa nông dân thu nhập đột phá
