Chàng trai Mường và khát vọng giữ hồn bản bên Vịnh Hiền Lương

Nép mình bên Vịnh Hiền Lương hùng vĩ, giữa mây ngàn và lòng hồ sông Đà xanh thẳm, homestay Sánh Thuấn của chàng trai trẻ Đinh Văn Sánh (sinh năm 1995) tại xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đang trở thành một “đốm lửa” ấm áp của du lịch cộng đồng. Đó không chỉ là câu chuyện về sinh kế, mà là hành trình của một người trẻ quyết tâm bám bản, đánh thức vẻ đẹp quê hương.

Năm 2014, anh Đinh Văn Sánh, mở homestay Sánh Thuấn ngay dưới mái nhà sàn của mình.

“Bỏ phố” để giữ mái nhà sàn

Xóm Ké những năm trước đây vốn lặng lẽ, người dân quanh năm chỉ biết đến nương rẫy. Nhưng với Đinh Văn Sánh, vẻ đẹp hoang sơ của quê hương là một tài sản vô giá. Năm 2014, khi nhiều bạn trẻ cùng trang lứa chọn rời bỏ bản làng để tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn, anh Sánh chọn một lối đi khác. Ở lại và làm giàu ngay dưới mái nhà sàn của mình.

Cơ duyên đến với Sánh khi tổ chức phi chính phủ Action on Poverty (AOP) của Úc triển khai dự án hỗ trợ du lịch cộng đồng tại Đà Bắc. Nhận thấy tiềm năng từ cảnh quan yên bình và nếp sinh hoạt đậm chất Mường, Sánh đã mạnh dạn đăng ký tham gia.

Du khách Hà Nội du lịch trải nghiệm tại homestay Sánh Thuấn.

Anh Đinh Văn Sánh chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp: "Thời điểm đó, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác chủ yếu làm nông. Khi tiếp cận mô hình du lịch cộng đồng, chúng tôi gặp không ít rào cản về vốn, kiến thức và cả các thủ tục pháp lý. Là nông dân đi làm du lịch, kinh phí hạn hẹp, tôi phải vay mượn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và người thân để cải tạo nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên".

Du khách trải nghiệm trên Vịnh Hiền Lương bằng thuyền.

Dù khó khăn chồng chất, nhưng nhờ sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ dự án và chính quyền địa phương, homestay Sánh Thuấn dần hình thành. Từ một chàng trai rụt rè, Sánh học cách làm dịch vụ, học cách cười chào và kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình cho du khách.

Sức hút từ sự mộc mạc

Điều khiến mô hình của Đinh Văn Sánh tạo được dấu ấn không phải là những dịch vụ xa hoa, cầu kỳ, mà chính là sự mộc mạc, chân thành. Du khách đến đây được ăn ngủ trong không gian nhà sàn truyền thống, thưởng thức mâm cỗ lá với gà đồi, cá sông, rau rừng do chính gia đình tự tay chế biến.

Buổi tối, du khách được đắm mình trong không gian văn hóa Mường.

Chị Phan Thu Trang, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi ấn tượng mạnh với sự cởi mở và hiếu khách của người dân nơi đây. Đồ ăn mang đậm bản sắc văn hóa Mường rất ngon và lạ miệng. Hơn hết, khí hậu trong lành bên lòng hồ khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến".

Buổi tối, bên ánh lửa, tiếng cồng chiêng của người Mường vang lên trầm bổng.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, anh Sánh còn liên kết với các hộ dân để đa dạng hóa trải nghiệm. Tận dụng lợi thế nằm ngay sát Vịnh Hiền Lương - một nhánh của lòng hồ sông Đà trải dài lên Sơn La, anh thiết kế các tour đi thuyền ngắm cảnh kéo dài từ 3 đến 6 tiếng.

Du khách thưởng thức đồ ăn mang đậm bản sắc văn hóa Mường rất ngon và lạ miệng

Anh Lê Văn Tuấn, du khách từ Quảng Ninh chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi: "Đến đây, tôi không chỉ được check-in tại Vịnh Hiền Lương tuyệt đẹp mà còn được đắm mình trong không gian văn hóa. Buổi tối, bên ánh lửa, tiếng cồng chiêng của người Mường vang lên trầm bổng. Được xem bà con biểu diễn dàn chiêng 12 chiếc, tham gia nhảy sạp, tôi cảm nhận rõ hồn cốt và giá trị linh thiêng của vùng đất này".

Lan tỏa sinh kế bền vững

Hơn 10 năm kiên trì, mô hình của anh Đinh Văn Sánh đã chứng minh hiệu quả thực tế. Homestay Sánh Thuấn không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh mà còn tạo đầu ra cho nông sản địa phương. Những con gà, mớ rau của bà con trong bản giờ đây trở thành đặc sản phục vụ du khách. Thanh niên trong xóm có thêm việc làm từ việc dẫn tour, chèo thuyền hay biểu diễn văn nghệ.

Nhảy sạp là một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của đồng bào dân tộc Mường.

Anh Đinh Văn Sánh tâm sự: "Làm du lịch cộng đồng mang lại lợi ích kép. Những hộ không trực tiếp làm homestay thì chuyển sang chăn nuôi, trồng trọt để cung cấp thực phẩm sạch. Kinh tế cải thiện giúp bà con ý thức hơn trong việc gìn giữ cảnh quan và bảo tồn văn hóa truyền thống".

Dù hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhưng cách làm của Đinh Văn Sánh đang trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên lập nghiệp. Từ những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên năm 2014, giờ đây, chàng trai sinh năm 1995 đã trở thành người truyền lửa, khẳng định: Hạnh phúc và thành công hoàn toàn có thể nảy mầm ngay trên mảnh đất quê hương, miễn là ta biết trân trọng và phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc mình.

Ngọc Thắng