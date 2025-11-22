Mùa vàng Cao Phong

Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải nghiệm, “check-in” trên những đồi cam trĩu quả. Giữa sắc vàng đặc trưng ấy, thương hiệu cam Cao Phong ngày càng khẳng định vị thế khi trở thành nông sản nổi tiếng trên thị trường trong nước và từ năm 2023 đã xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.

Hướng tới phát triển bền vững, người trồng cam tại xã Cao Phong và khu vực huyện Cao Phong (cũ) đang đẩy mạnh mô hình sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm. Những tour tham quan vườn, tự tay hái quả hay tìm hiểu quy trình canh tác sạch đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho nhiều hợp tác xã, nhà vườn, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của “mùa vàng Cao Phong” đến đông đảo du khách.

Gia đình anh Phạm Đức Mong, khu 2, xã Cao Phong năm nay có 3.600m2 đất trồng cam, sản lượng thu khoảng 17 - 18 tấn.

Cam lòng vàng là loại cam truyền thống chiếm 70% tổng diện tích, được trồng lâu năm, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cho các hộ trồng cam ở Cao Phong.

Cam đường Canh ngọt, mỏng vỏ là loại cam được nhiều khách hàng ưa chuộng và giá thành ổn định trên 55 nghìn/kg.

Cắt cam cho khách đến mua tại vườn.

Du khách thích thú trải nghiệm hái cam và chụp ảnh check-in tại vườn cam.

Sản phẩm cam Cao Phong được dán nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và logo chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong”.

Những quả cam mọng nước, ngọt mát - thức quà tinh túy từ vùng đất Cao Phong.

Hồng Duyên