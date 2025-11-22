Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mùa vàng Cao Phong

Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải nghiệm, “check-in” trên những đồi cam trĩu quả. Giữa sắc vàng đặc trưng ấy, thương hiệu cam Cao Phong ngày càng khẳng định vị thế khi trở thành nông sản nổi tiếng trên thị trường trong nước và từ năm 2023 đã xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.

Hướng tới phát triển bền vững, người trồng cam tại xã Cao Phong và khu vực huyện Cao Phong (cũ) đang đẩy mạnh mô hình sản xuất gắn với du lịch trải nghiệm. Những tour tham quan vườn, tự tay hái quả hay tìm hiểu quy trình canh tác sạch đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho nhiều hợp tác xã, nhà vườn, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của “mùa vàng Cao Phong” đến đông đảo du khách.

Mùa vàng Cao Phong

Gia đình anh Phạm Đức Mong, khu 2, xã Cao Phong năm nay có 3.600m2 đất trồng cam, sản lượng thu khoảng 17 - 18 tấn.

Mùa vàng Cao Phong

Cam lòng vàng là loại cam truyền thống chiếm 70% tổng diện tích, được trồng lâu năm, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cho các hộ trồng cam ở Cao Phong.

Mùa vàng Cao Phong

Cam đường Canh ngọt, mỏng vỏ là loại cam được nhiều khách hàng ưa chuộng và giá thành ổn định trên 55 nghìn/kg.

Mùa vàng Cao Phong

Cắt cam cho khách đến mua tại vườn.

Mùa vàng Cao Phong

Mùa vàng Cao Phong

Du khách thích thú trải nghiệm hái cam và chụp ảnh check-in tại vườn cam.

Mùa vàng Cao Phong

Sản phẩm cam Cao Phong được dán nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc và logo chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong”.

Mùa vàng Cao Phong

Mùa vàng Cao Phong

Những quả cam mọng nước, ngọt mát - thức quà tinh túy từ vùng đất Cao Phong.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cao Phong Vàng Anh Quốc Du khách thị trường Check in Thương hiệu Du lịch trải nghiệm Phát triển bền vững Nổi tiếng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Du lịch Đất Tổ - Sức hút dịp cuối năm

Du lịch Đất Tổ - Sức hút dịp cuối năm
2025-11-22 07:18:00

baophutho.vn Với những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối chặt chẽ giữa nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa bản địa và thể thao cộng đồng, các điểm du lịch trên...

Đất cằn mùa quả ngọt

Đất cằn mùa quả ngọt
2025-11-18 11:09:00

baophutho.vn “Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp...

Tục rước nước Đền Tam Giang

Tục rước nước Đền Tam Giang
2025-11-15 13:44:00

baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long