Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày này, không khí lao động ở Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương khẩn trương, rộn ràng nhất trong năm. Khắp các khu vườn, những gốc đào được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ, hứa hẹn mùa hoa thắng lợi, phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân.

Người trồng đào Làng nghề hoa đào Nhà Nít chăm sóc đào chuẩn bị cho vụ Tết.

Nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây, không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần làm nên thương hiệu hoa đào đặc trưng của vùng đất ven đô. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề tiêu thụ được khoảng 60% số cây đào, mang về doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Kết quả này tạo tâm lý phấn khởi để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất cho vụ Tết năm nay.

Là một trong những hộ trồng đào tiêu biểu ở làng nghề với 10 năm kinh nghiệm, năm 2025 đối với gia đình anh Hà Ngọc Dũng ở khu 5 là năm thắng lợi. Anh Dũng chia sẻ: "Năm 2025, gia đình tôi bán được 120 gốc đào rừng, thu về khoảng 500 - 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 350 triệu đồng. Năm nay, tôi kỳ vọng sức mua sẽ tốt hơn, bởi đào đẹp, giá cả ổn định trong khi nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng cao". Ngay đầu tháng 11 âm lịch, anh Dũng đã đưa 150 gốc đào ra điểm trưng bày với mong muốn có nhiều khách hàng tìm đến tham quan và mua đào.

Làng nghề hoa đào Nhà Nít hiện có 128 thành viên, diện tích canh tác khoảng 7,5ha, tập trung chủ yếu tại khu 5. Với khoảng 40.000 gốc đào các loại dự kiến đưa ra thị trường dịp Tết năm nay được chăm sóc tỉ mỉ, tạo dáng công phu. Theo dự báo, dịp Tết cổ truyền năm 2026, mức tiêu thụ đào của làng nghề có thể đạt từ 85 - 90%, tổng doanh thu ước đạt gần 10 tỷ đồng.

Một số gốc đào ra hoa sớm phục vụ nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, công sở.

Để cây đào cho hoa đúng dịp Tết, ngay đầu tháng 11 âm lịch, các chủ vườn đã bắt đầu tuốt lá, đánh gốc đào lên chậu. Nhiều hộ đưa đào ra điểm trưng bày nằm ven tuyến đường Tôn Đức Thắng. Hiện nay, khoảng 7.000 cây đào đã được trưng bày khoe dáng, khoe thế, sẵn sàng đón khách thập phương đến tham quan, lựa chọn.

Ít ngày nữa, làng nghề sẽ đồng loạt treo cờ Tổ quốc, cắm biển giới thiệu sản phẩm ở hai đầu tuyến đường, đồng thời trang trí không gian trưng bày để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề và thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Ông Lê Văn Lý - Trưởng Làng nghề hoa đào Nhà Nít cho biết: Năm nay, thời tiết diễn biến khá khắc nghiệt, lại rơi vào năm nhuận, khiến việc canh chỉnh thời điểm ra hoa gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, các thành viên trong làng nghề đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để cây sinh trưởng ổn định. Thời điểm này, người dân chăm sóc cây hằng ngày bằng cách tưới nước giữ ẩm gốc, kết hợp bón phân giữ ấm và kích thích nụ hoa phát triển, cho màu sắc tươi thắm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, nếu thời tiết tiếp tục duy trì rét buốt, các hộ trồng đào sẽ theo dõi sát sao hơn để điều chỉnh lượng phân bón, đảm bảo đào nở đúng dịp.

Những gốc đào được sắp xếp ngay ngắn dọc các tuyến đường vào làng nghề.

Năm nay, làng nghề cung cấp ra thị trường 3 dòng sản phẩm chính: Loại cây ra hoa sớm phục vụ các cơ quan, công sở có nhu cầu trưng bày trước Tết; đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán phục vụ nhu cầu chơi hoa của Nhân dân và đào cành đáp ứng thị trường Tết ông Công, ông Táo. Sự đa dạng về chủng loại giúp người trồng đào linh hoạt hơn trong tiêu thụ, đồng thời đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Giá bán đào năm nay cơ bản ổn định so với năm trước. Theo các hộ trồng đào, đào huyền có giá dao động từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng/cây; đào gốc ghép từ gốc đào cổ từ 1 - 15 triệu đồng/gốc, tùy dáng thế và tuổi cây; đào cành từ 200 - 600 nghìn đồng/cành. Bên cạnh đó, làng nghề cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển như: Xe lôi, xe cẩu, bán tải, sẵn sàng phục vụ nhu cầu vận chuyển của khách hàng, tạo thuận lợi tối đa cho việc mua bán.

Ở làng nghề hoa đào Nhà Nít, nhiều hộ có quy mô trồng đào lên tới vài nghìn gốc, hộ ít cũng từ 200 - 500 gốc. Dù quy mô lớn hay nhỏ, mọi người đều tập trung chăm sóc, chỉnh sửa từng cành, từng nụ, gửi gắm vào đó niềm hy vọng về một cái Tết đủ đầy, ấm no.

Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết, Làng nghề hoa đào Nhà Nít khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sức Xuân. Những nụ đào bích, đào phai e ấp dần hé nở không chỉ báo hiệu mùa Xuân đang về, mà còn mở ra một mùa vụ hứa hẹn thắng lợi, tiếp thêm động lực để người dân làng nghề tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của nghề trồng đào truyền thống - nét đẹp văn hóa của vùng đất Hy Cương giàu bản sắc.

Hồng Nhung