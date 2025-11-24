Đại Phúc Tự – Nơi lưu giữ bảo vật quốc gia

{title}
{publish}
{head}
Thôn Dân Trù, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ nổi tiếng với ngôi chùa Trò - Đại Phúc Tự, một trong những điểm tựa tâm linh có từ lâu đời. Ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý - Trần. Điều đặc biệt hơn cả, nơi đây từng là “quê hương” của một bảo vật quốc gia mang tên Tháp gốm men chùa Trò.
Năm 1954, chùa Trò bị giặc đốt phá, thiêu rụi. Sau đó, được Nhân dân phục dựng mang vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc
Ngôi chùa từng là nơi lưu giữ bảo vật quốc gia - Tháp gốm men chùa Trò. Hiện nay, bảo vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 2
Điểm thú vị khi đến chùa Trò là du khách được cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa đình – chùa – làng. Ngay cạnh chùa Trò, đình Dân Trù cổ kính với mái cong mềm mại, những mảng chạm khắc mộc mạc mang dấu ấn thời gian
Sự song hành giữa đình và chùa tạo nên quần thể văn hóa độc đáo, nơi tín ngưỡng dân gian hòa với Phật giáo một cách tự nhiên, gắn bó
Bước vào chính điện của chùa Trò là hình các tượng Phật bài trí trang nghiêm
Giữa sân chùa, hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mang lại cảm giác an lành và nhắc nhở mọi người hướng đến điều thiện
Mỗi bước chân trong sân chùa đều mang lại cảm giác yên bình, như thể nơi đây giữ trong mình một trường năng lượng an tĩnh, đủ để xoa dịu mọi lo toan
Trong khuôn viên, một nhà khách nhỏ trưng bày tài liệu và hiện vật Phật giáo, giúp khách thập phương hiểu thêm về lịch sử chùa và vùng đất nơi đây
Đối với người dân Dân Trù, chùa Trò không chỉ là nơi thờ tự mà còn là phần ký ức thiêng liêng của làng
Nhiều hoạt động tìm hiểu, trùng tu, giáo dục lịch sử văn hóa được tổ chức, giúp người dân thêm gắn bó với di sản của quê hương.
Hiện nay, chùa Trò trở thành điểm đến tâm linh, nơi sinh hoạt tín ngưỡng không thể thiếu đối với người dân địa phương
Lê Minh
baophutho.vn Giữa miền sơn cước, sản phẩm Măng chua thái sẵn Kim Bôi mang đậm hương vị truyền thống của người Mường. Kế thừa bí quyết muối măng lâu đời kết...
baophutho.vn Mùa cam chín đang nhuộm vàng các khu vườn ở Cao Phong, mở ra khung cảnh rộn ràng của vụ thu hoạch và đón du khách tìm về trải...
baophutho.vn Với những sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối chặt chẽ giữa nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa bản địa và thể thao cộng đồng, các điểm du lịch trên...
baophutho.vn “Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp...
baophutho.vn Chẳng ai còn nhớ giống bưởi Sửu có mặt ở Chí Đám từ bao giờ. Nhưng ở mảnh đất ven sông Lô này, từ thuở xa xưa, bưởi Sửu từng là sản vật tiến...
baophutho.vn Xã Khả Cửu được hợp nhất từ 3 xã gồm Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu với dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số. Nơi đây, đồng bào Mường Khả Cửu đã...
baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...