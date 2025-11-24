Phong vị Đất Tổ
Đại Phúc Tự – Nơi lưu giữ bảo vật quốc gia

Thôn Dân Trù, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ nổi tiếng với ngôi chùa Trò - Đại Phúc Tự, một trong những điểm tựa tâm linh có từ lâu đời. Ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý - Trần. Điều đặc biệt hơn cả, nơi đây từng là “quê hương” của một bảo vật quốc gia mang tên Tháp gốm men chùa Trò.

Năm 1954, chùa Trò bị giặc đốt phá, thiêu rụi. Sau đó, được Nhân dân phục dựng mang vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc

Ngôi chùa từng là nơi lưu giữ bảo vật quốc gia - Tháp gốm men chùa Trò. Hiện nay, bảo vật này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 2

Điểm thú vị khi đến chùa Trò là du khách được cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa đình – chùa – làng. Ngay cạnh chùa Trò, đình Dân Trù cổ kính với mái cong mềm mại, những mảng chạm khắc mộc mạc mang dấu ấn thời gian

Sự song hành giữa đình và chùa tạo nên quần thể văn hóa độc đáo, nơi tín ngưỡng dân gian hòa với Phật giáo một cách tự nhiên, gắn bó

Bước vào chính điện của chùa Trò là hình các tượng Phật bài trí trang nghiêm

Giữa sân chùa, hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mang lại cảm giác an lành và nhắc nhở mọi người hướng đến điều thiện

Mỗi bước chân trong sân chùa đều mang lại cảm giác yên bình, như thể nơi đây giữ trong mình một trường năng lượng an tĩnh, đủ để xoa dịu mọi lo toan

Trong khuôn viên, một nhà khách nhỏ trưng bày tài liệu và hiện vật Phật giáo, giúp khách thập phương hiểu thêm về lịch sử chùa và vùng đất nơi đây

Đối với người dân Dân Trù, chùa Trò không chỉ là nơi thờ tự mà còn là phần ký ức thiêng liêng của làng

Nhiều hoạt động tìm hiểu, trùng tu, giáo dục lịch sử văn hóa được tổ chức, giúp người dân thêm gắn bó với di sản của quê hương.

Hiện nay, chùa Trò trở thành điểm đến tâm linh, nơi sinh hoạt tín ngưỡng không thể thiếu đối với người dân địa phương

Lê Minh


