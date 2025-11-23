Măng Kim Bôi:

Từ tinh hoa bản Mường đến ngôi sao OCOP Quốc gia

Giữa miền sơn cước, sản phẩm Măng chua thái sẵn Kim Bôi mang đậm hương vị truyền thống của người Mường. Kế thừa bí quyết muối măng lâu đời kết hợp với quy trình nông nghiệp hiện đại, sản phẩm đã vươn tầm ra thị trường quốc tế. Năm 2025, sản phẩm măng chua thái sẵn Kim Bôi đạt OCOP 5 sao Quốc gia, trở thành niềm tự hào của Công ty Cổ phần Kim Bôi và vùng đất đầy bản sắc.

Giữ hồn bản Mường

Nhắc đến ẩm thực vùng phía nam của tỉnh, không thể không nói đến những món ăn từ măng, loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường. Măng nơi đây nổi tiếng thơm, giòn, mang vị ngọt thanh đặc trưng. Từ đời này sang đời khác, người Mường đã gìn giữ bí quyết muối măng chua tự nhiên, dựa vào thời tiết của núi rừng để lên men mà không cần bất kỳ hóa chất nào.

Điển hình trong việc chế biến các sản phẩm từ cây măng chính là Công ty Cổ phần Kim Bôi (khu Vai, xã An Nghĩa). Không chỉ gìn giữ giá trị nguyên bản của măng, công ty còn biến nó thành sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, tạo sinh kế ổn định cho người dân trong vùng.

Cả ngàn tấn nguyên liệu đầu vào mỗi năm của công ty đến từ các vùng trồng măng của địa bàn Hòa Bình cũ và một số tỉnh Tây Bắc, trong đó riêng vùng phía nam của tỉnh chiếm 50 - 60% sản lượng. Từ những bó măng tươi của bà con, công ty thu mua, sơ chế và chế biến thành các sản phẩm như: Măng búp, măng thái sẵn, măng trúc quân tử, măng chua... trước khi phân phối tới khắp siêu thị và sàn thương mại điện tử trong nước.

Các sản phẩm từ măng và Măng chua thái sẵn Kim Bôi của Công ty Cổ phần Kim Bôi được đông đảo người dân đánh giá cao về chất lượng.

Theo ông Vũ Nhật Huy - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Bôi, công ty đã kế thừa kho tàng tri thức bản địa rồi kết hợp với công nghệ hiện đại để tạo ra Măng chua thái sẵn, một sản phẩm giao thoa giữa truyền thống với hiện đại. Nhờ sự kết hợp ấy, sản phẩm giữ được hồn cốt của đất Mường nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại.

Công nghệ hiện đại để hội nhập

Để đưa sản phẩm truyền thống vươn tới thị trường quốc tế, công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào dây chuyền sản xuất khép kín: Từ vùng nguyên liệu, khâu thu hoạch, phân loại, lên men, đến đóng gói và bảo quản. Tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sản phẩm đạt chứng nhận ISO 22000:2018 về vệ sinh an toàn thực phẩm, một yêu cầu quan trọng để mở cánh cửa xuất khẩu.

Điểm khác biệt lớn nhất của Măng chua thái sẵn Kim Bôi chính là không sử dụng hóa chất, giữ trọn màu sắc tự nhiên và vị chua ổn định nhờ công nghệ làm lạnh và lên men tự nhiên. Nhờ đó, mỗi lát măng đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo độ giòn, dai, hương vị thanh mát đúng chuẩn món ngon bản địa.

Được biết, không chỉ phục vụ bữa cơm Việt với các món canh chua nấu cá, cá kho măng, nộm măng hay các món xào dân dã, các sản phẩm còn trở thành nguyên liệu quen thuộc tại nhiều nhà hàng, khách sạn và bếp ăn công nghiệp. Sự tiện lợi, an toàn khiến măng chua trở thành thực phẩm được ưa chuộng trong xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và tốt cho sức khỏe.

Song song với vùng nguyên liệu được công ty xây dựng và mở rộng thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công ty còn đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải khép kín, hạn chế tối đa tác động đến môi trường.

Vươn ra thế giới

Cũng theo ông Vũ Nhật Huy, không chỉ làm hài lòng người tiêu dùng trong nước, các sản phẩm từ măng của công ty mang thương hiệu Kim Bôi còn chinh phục loạt thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, Séc, Anh... Những quốc gia nổi tiếng về các tiêu chuẩn thực phẩm nghiêm ngặt đã đón nhận sản phẩm với sự tin tưởng về chất lượng. Với hàng triệu sản phẩm mỗi năm, Công ty Cổ phần Kim Bôi đang ngày càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.

Đầu năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng, Măng chua thái sẵn Kim Bôi được chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia, cấp độ cao nhất trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây cũng là một trong 28 sản phẩm xuất sắc nhất cả nước được vinh danh trong năm, thuộc nhóm 21 sản phẩm thực phẩm tiêu biểu.

Từ phiên bản OCOP 4 sao cấp tỉnh, sản phẩm được nâng hạng lên 5 sao sau quá trình cải tiến quy trình sản xuất, bao bì, chất lượng cũng như khả năng đáp ứng thị trường quốc tế. Thành tích này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp: Khẳng định giá trị tinh hoa ẩm thực dân tộc Mường; nâng tầm thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh sản phẩm OCOP, mô hình phát triển kinh tế nông thôn kiểu mẫu.

Với Công ty Cổ phần Kim Bôi, danh hiệu OCOP 5 sao là động lực mạnh mẽ để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm măng Việt. Đây cũng là bước đệm để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, sạch và bền vững, gắn kết sản xuất với văn hóa bản địa, cũng như hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm hộ dân trồng măng tại địa phương.

Từ những bụi măng nảy mầm nơi sườn núi đến các siêu thị lớn như Lotte, AEON, Winmart, hay những kệ hàng tại Nhật Bản, Hà Lan, Đức..., hành trình của Măng chua thái sẵn Kim Bôi là minh chứng sống động cho sức mạnh của sản phẩm OCOP vừa gìn giữ bản sắc, vừa bắt nhịp xu hướng toàn cầu.

Hôm nay, giữa muôn vàn sản phẩm nông nghiệp, măng Kim Bôi đã khẳng định vị thế bằng chính chất lượng và tâm huyết của những người làm nông nghiệp nghiêm túc. Chắc chắn, sự lan tỏa của tinh hoa ẩm thực Mường sẽ còn vươn xa hơn nữa, đưa hương vị núi rừng vùng phía nam của tỉnh tiếp tục đến với bạn bè năm châu.

Hồng Trung