Thời tiết ngày 30/11: Bão số 15 tiếp tục hoạt động phức tạp, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 30/11, tâm bão nằm ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với vận tốc khoảng 3 km/giờ, tạo nên trạng thái thời tiết nguy hiểm tại nhiều khu vực biển.

Dự báo đến 4 giờ ngày 1/12, bão sẽ ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 340 km. Cường độ bão không thay đổi, sức gió mạnh nhất duy trì cấp 9, giật cấp 11; hướng di chuyển chuyển sang Bắc với tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Đến 4 giờ ngày 2/12, bão có xu hướng suy yếu dần. Tâm bão được xác định ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách bờ khoảng 230 km. Sức gió giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10; bão đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Nam với tốc độ 3–5 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 3/12, bão tiếp tục suy yếu mạnh khi tiến gần hơn về phía đất liền. Tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ khoảng 120 km. Sức gió vùng gần tâm giảm còn cấp 6, giật cấp 8; hướng di chuyển duy trì Tây Tây Nam với vận tốc 5–7 km/giờ.

Trong những giờ qua, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại đảo Lý Sơn, ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Tây Bắc giữa Biển Đông hiện có gió mạnh cấp 7, khu vực gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3–5 m, riêng vùng gần tâm bão đạt 5–7 m; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa cũng đang chịu tác động của hoàn lưu bão, với gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần tuyệt đối lưu ý khả năng xuất hiện dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, đồng thời chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng, đêm có mây, không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-26 độ C, phía Nam có nơi trên 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn