Thơm hương vị bưởi đỏ Tân Lạc

Về vùng bưởi đỏ Tân Lạc vào những ngày cuối tháng 11 để cảm nhận được hương vị đặc trưng thơm ngát với trái bưởi chín vàng óng. Tại các nhà vườn, hộ nông dân tất bật thu hái “quả ngọt” với hy vọng một “mùa vàng” bội thu. Với diện tích mở rộng trên 700ha trên địa bàn đã và đang khẳng định được chất lượng, xây dựng thương hiệu bưởi đỏ Tân Lạc. Đồng thời trở thành niềm tự hào của người nông dân Phú Thọ với hy vọng vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Những cô gái Mường duyên dáng bên chùm bưởi đỏ Tân Lạc

Những trái bưởi đỏ Tân Lạc vàng óng dưới tia nắng mặt trời

Người nông dân tỉ mỉ chăm sóc quả trước ngày thu hoạch

Bưởi đỏ Tân Lạc có mẫu mã quả đẹp và vị ngọt thanh

Bưởi đỏ là cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương

Bưởi đỏ được người dân thu hoạch, tập kết tại khu vực chân đồi

Người dân sử dụng bao tải để đóng thành bao dễ dàng cho việc vận chuyển tới nơi tiêu thụ

Dự kiến niên vụ 2025-2026, bưởi đỏ Tân Lạc có giá từ 10.000-20.000 đồng/quả tùy theo chất lượng quả

Bưởi đỏ được đóng vào cẩn thận vào những bao tải đảm bảo dễ dàng vận chuyển và thoáng mát

Những trái bưởi đỏ Tân Lạc có khối lượng trung bình từ 0,9-1,4kg, tép bưởi Tân Lạc có mầu đỏ hồng mọng nước, ăn rất giòn ngọt và không bị he đắng

Thương lái trên địa bàn tất bật vận chuyển bưởi đỏ Tân Lạc đến nơi tiêu thụ

Người dân vất vả vận chuyển và sắp xếp từng tải bưởi đỏ

Những vườn bưởi đỏ là nơi check-in lý tưởng của các bạn trẻ

Đức Anh