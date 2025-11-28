Khai mạc Hội thi thể thao Người giáo viên nhân dân

Sáng 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức khai mạc Hội thi thể thao Người giáo viên nhân dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2025.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại khai mạc Hội thi thể thao Người giáo viên nhân dân lần thứ I năm 2025.

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và phát triển mạnh. Hội thi thể thao Người giáo viên nhân dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I không chỉ là sân chơi lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn mang ý nghĩa thiết thực: đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; xây dựng thói quen, nếp sống lành mạnh; nâng cao sức khỏe để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Hội thi cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trong các đơn vị, trường học và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, tiêu biểu để thành lập đội tuyển tham gia các hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Hội thi năm nay quy tụ hơn 870 vận động viên từ 113 đơn vị, trường học trong tỉnh, thi đấu ở 4 môn: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi và pickleball. Các đội tham dự với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Rèn luyện – Cống hiến”.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Ngay sau khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu.

Để hội thi diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng chuyên môn cao, Ban Tổ chức yêu cầu Hội đồng trọng tài làm việc trách nhiệm, công tâm; các đoàn, huấn luyện viên, vận động viên chuẩn bị chu đáo điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tuân thủ quy định.

Hạnh Thúy