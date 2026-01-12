Khẳng định vị thế thể thao thành tích cao Đất Tổ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn rực rỡ của thể thao thành tích cao, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng Đất Tổ trên bản đồ thể thao quốc gia và khu vực. Từ những tấm huy chương quý giá tại đấu trường SEA Games 33 đến việc tổ chức thành công nhiều giải đấu quy mô lớn, Phú Thọ không chỉ chứng minh tiềm năng từ nguồn nhân lực vận động viên (VĐV) dồi dào mà còn thể hiện năng lực điều hành, tổ chức các sự kiện tầm cỡ, tạo nên diện mạo mới đầy sức sống cho thể thao tỉnh nhà.

Phú Thọ đã tổ chức thành công Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế.

Điểm sáng trong bức tranh thể thao Đất Tổ năm qua chính là sự hiện diện đầy tự hào tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan. Với sự góp mặt của 4 VĐV và 4 HLV ở các bộ môn trọng điểm như Điền kinh, Pencak Silat, Vật, Đua Xe đạp và Đua thuyền, đoàn thể thao Phú Thọ đã xuất sắc mang về 5 huy chương các loại, gồm 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Trong số đó, cái tên Tạ Ngọc Tưởng đã trở thành hiện tượng và là niềm tự hào của người dân Phú Thọ.

Sinh năm 2005 tại quê hương Thọ Văn, Tạ Ngọc Tưởng bắt đầu bén duyên với môn Điền kinh từ năm 2015. Tại kỳ SEA Games này, anh đã có màn trình diễn bùng nổ khi góp công lớn vào tấm HCV nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 15 giây 07, phá kỷ lục SEA Games. Không dừng lại ở đó, chàng trai trẻ còn đoạt thêm 2 HCB ở nội dung 400m nam (với thành tích 45 giây 53) và nội dung 4x400m nam (với thành tích 3 phút 03 giây 58 - phá kỷ lục SEA Games). Sự vươn lên của Tạ Ngọc Tưởng là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí chinh phục đỉnh cao của tuổi trẻ Đất Tổ.

Tiếp nối thành công đó là nữ VĐV Hà Thị Thúy Hằng, sinh năm 2006 đến từ Lai Đồng, người đã nỗ lực giành HCB nội dung Nhảy xa với thành tích 6m29 sau 6 năm rèn luyện. Ở môn võ thuật, VĐV Nguyễn Đức Hậu (sinh năm 2007, quê Tiên Lương) cũng đã khẳng định bản lĩnh khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực để giành tấm HCĐ quý giá ở hạng cân 45kg nam môn Pencak Silat.

Song hành với những vinh quang trên đấu trường quốc tế, Phú Thọ còn để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò là “điểm đến” của các sự kiện thể thao lớn. Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc tỉnh phối hợp tổ chức thành công Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025. Giải đấu quy tụ hơn 300 VĐV xuất sắc đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy kịch tính. Đây không chỉ là sân chơi để các cua-rơ trẻ thể hiện bản lĩnh, ý chí, khát vọng chinh phục mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Phú Thọ linh thiêng, thân thiện đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua những giải đấu như thế này, mối liên kết giữa thể thao và du lịch ngày càng bền chặt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa giữa các địa phương...

Nhìn lại tổng thể, năm 2025, thể thao thành tích cao của tỉnh đã gặt hái được những con số ấn tượng, vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tỉnh đã quản lý và đào tạo tập trung tổng cộng 451 VĐV thuộc 20 bộ môn thể thao khác nhau, từ các môn Olympic như Bơi, Điền kinh, Bắn súng đến các môn võ thuật và thể thao hiện đại như Pickleball. Kết quả thi đấu tại các giải quốc gia thật sự bùng nổ với 446 huy chương các loại (129 HCV, 118 HCB, 199 HCĐ). Trên bình diện quốc tế, các VĐV Phú Thọ tham gia 13 giải đấu, mang về 43 huy chương, trong đó có tới 20 HCV. Chất lượng đội ngũ cũng được nâng cao rõ rệt với 140 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia, bao gồm 60 VĐV cấp kiện tướng, 80 VĐV cấp I. Bên cạnh đó, Phú Thọ đã khẳng định được uy tín của mình khi đăng cai tổ chức thành công nhiều giải đấu quốc tế và quốc gia quan trọng như: Vòng loại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2025, Giải Marathon quốc tế VTV LPBank, cùng nhiều giải vô địch quốc gia các môn Cờ vua, Cờ tướng, Bóng bàn, Xe đạp... Đặc biệt, không khí bóng đá tại các sân vận động luôn rực lửa với các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026 và các trận sân nhà của CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ tại giải hạng Nhất quốc gia.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Bên cạnh những dấu ấn đậm nét về kết quả thể thao thành tích cao đã đạt được, năm 2025, việc đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc gia và quốc tế đã minh chứng cho năng lực tổ chức, uy tín và trách nhiệm của tỉnh trong việc đăng cai các sự kiện tầm cỡ. Các sự kiện này được tổ chức quy mô, bài bản với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của Nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách. Đây là tiền đề quan trọng để thể thao Phú Thọ tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo.

Năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, thể thao Đất Tổ đã xác định những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và tạo nguồn cho thể thao thành tích cao, đặc biệt là ở các môn thế mạnh. Việc tham gia và đăng cai các giải đấu quốc gia, quốc tế vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu để cọ xát và nâng tầm vị thế. Một nhiệm vụ then chốt trong năm 2026 là tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ I và chuẩn bị lực lượng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích mạnh mẽ việc xã hội hóa thể thao, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao hiện có và nâng cao chất lượng hoạt động của các liên đoàn, hội thể thao cấp tỉnh...

Với lộ trình rõ ràng và tinh thần quyết tâm cao, thể thao Phú Thọ hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều “trái ngọt”, đóng góp vào sự phát triển chung của nền thể thao nước nhà và làm rạng danh quê hương Đất Tổ anh hùng.

Hương Lan