LĐBĐ Kyrgyzstan: “U23 Việt Nam kiên cường bậc nhất châu Á”

LĐBĐ Kyrgyzstan đánh giá Việt Nam là thử thách lớn ở lượt hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, vào tối nay.

Việt Nam có bề dày thành tích hơn hẳn Kyrgyzstan, với sáu lần liền dự vòng chung kết U23 châu Á. Đội là á quân kỳ giải 2018, và hai lần liền vào tứ kết 2022 và 2024. Trong khi đó, Kyrgyzstan, cùng Lebanon, là tân binh ở giải đấu tại Arab Saudi.

LĐBĐ Kyrgyzstan (KFU) đánh giá việc chú trọng đào tạo trẻ giúp Việt Nam thường xuyên khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Chiến thắng 2-0 trước Jordan ở lượt ra quân cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tâm lý trước giải đấu lớn.

Việt Nam (áo đỏ) thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

“Việt Nam xứng đáng nằm trong nhóm các đội có tổ chức và kiên cường bậc nhất châu Á”, bài viết trên KFU có đoạn. "Lối chơi của họ có nhịp độ cao, kỷ luật tuyệt đối và cấu trúc đội hình rõ ràng. Các cầu thủ di chuyển liên tục, phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến và duy trì sự tập trung suốt 90 phút".

Kyrgyzstan có kết quả trái ngược ở lượt ra quân, khi thua Arab Saudi 0-1. Đội mất người từ phút 33 nhưng cho thấy tinh thần chiến đấu tốt khi chỉ thủng lưới ở phút 87.

Kyrgyzstan buộc phải có điểm ở trận này để nuôi hy vọng đi tiếp. KFU đánh giá trận gặp Việt Nam rất quan trọng và căng thẳng, nơi sự tập trung và tinh thần chiến đấu cho từng tình huống cùng bản lĩnh sẽ quyết định kết quả.

“Đội tuyển sẵn sàng đón nhận thử thách, hoàn toàn tập trung, hiểu rõ trận đấu và sẽ cống hiến hết mình”, bài viết có đoạn. “Mỗi cầu thủ biết vai trò, đồng thời sẵn sàng chiến đấu vì biểu tượng, đất nước và giấc mơ”.

Tiền vệ Kyrgyzstan Arsen Sharshenbekov (số 10) nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 33 trận thua Arab Saudi 0-1 ở lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

Kyrgyzstan sẽ vắng tiền vệ Arsen Sharshenbekov do nhận thẻ đỏ trước Arab Saudi. Các cầu thủ còn lại đều có thể trạng tốt. Việc thi đấu lúc 17h (giờ Riyadh), tức 21h (giờ Hà Nội), cũng giúp các cầu thủ tránh được phần nào thời tiết nắng nóng.

Đây là lần đầu tiên Kyrgyzstan và Việt Nam chạm trán ở khuôn khổ U23 châu Á. Trước đó, hai đội gặp nhau ba trận. Đầu tiên là vòng bảng ASIAD 2014 khi thầy trò Toshiya Miura thắng 1-0 để đứng đầu bảng H. Việt Nam cũng thắng 3-0 trong trận giao hữu ở UAE năm 2021, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, tại giải giao hữu Doha Cup 2023, hai đội hòa 0-0 rồi Việt Nam thua 4-5 trên loạt đá luân lưu.

“Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giành 6 điểm trước Việt Nam và Jordan”, thủ môn Nurlanbekov cho hay. Trong khi đó, đội trưởng Said Datsiev nói: “Tôi có thể đảm bảo và hứa rằng đội sẽ cải thiện từ trận này và làm cho người hâm mộ hài lòng”.

Nguồn vnexpress.net