HLV thể hình tử vong vì thử thách tăng cân cực đoan

Dmitry Nuyanzin qua đời ở tuổi 30 sau khi tham gia thử thách tăng cân cực đoan - gồm việc ăn hơn 10.000 calo mỗi ngày - nhằm quảng bá chương trình giảm cân của chính mình.

Mục tiêu của Nuyanzin là tăng hơn 22,5 kg trước khi tiến hành giảm cân theo giáo án mà anh dự định giới thiệu tới học viên.

Để đạt được điều đó, HLV thể hình này tiêu thụ khoảng 10.000 calo mỗi ngày - mức cao gấp nhiều lần khuyến nghị cho một người trưởng thành.

Dmitry Nuyanzin ăn hơn 10.000 calo mỗi ngày để quảng bá khóa giảm cân.

Trong nhiều tuần, anh ghi lại quá trình ăn trên mạng xã hội, từ các bữa sáng với bánh ngọt và kem, bữa trưa với gần 1 kg bánh bao ngập mayonnaise, khoai tây chiên đến những bữa tối với pizza và hamburger. Chỉ trong một tháng, anh tăng gần 13 kg, cán mốc hơn 100 kg vào giữa tháng 11.

Mục đích chính của thử thách là quảng bá khóa học giảm cân mà Nuyanzin sắp ra mắt, với lời hứa trao thưởng 100 USD cho học viên giảm ít nhất 10% trọng lượng cơ thể trước năm mới.

Trên Instagram, HLV thể hình 30 tuổi viết: "Khóa giảm cân của tôi sắp bắt đầu, với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Tôi sẽ giảm cân cùng các bạn, và điều đó sẽ càng thú vị hơn".

Dmitry Nuyanzin tăng gần 13 kg, cán mốc hơn 100 kg vào giữa tháng 11.

Tuy nhiên, cơ thể của Nuyanzin bắt đầu chịu áp lực lớn từ chế độ ăn chứa lượng calo khổng lồ. Anh thường xuyên mệt mỏi, dừng tập luyện và có kế hoạch đi khám bác sĩ. Hôm 25/11, Nuyanzin đi ngủ sau bữa tối và không bao giờ tỉnh lại, nghi do ngừng tim vì tăng cân đột ngột và căng thẳng chuyển hóa.

Sự ra đi của Nuyanzin khiến bạn bè, học viên và cộng đồng người theo dõi thương tiếc. Anh được mô tả là HLV nhiệt huyết, từng trải qua đào tạo tại Trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể hình Quốc gia St. Petersburg, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.

Các chuyên gia cảnh báo chế độ ăn quá mức và thay đổi cân nặng đột ngột có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho tim mạch. Trường hợp của Nuyanzin cho thấy những thử thách thể hình cực đoan, dù mang mục đích truyền cảm hứng, vẫn tiềm ẩn rủi ro khó lường.

