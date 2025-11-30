Bồi dưỡng giáo lý phật giáo dành cho phật tử

Sáng 30/11, tại Chùa Linh Sơn, xã Vĩnh Thành, Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo dành cho phật tử của Chùa Linh Sơn, xã Vĩnh Thành. Tới dự có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Từ thiện Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm tặng hoa tại lễ khai giảng

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng giáo lý Phật pháp, phật tử sẽ được hướng dẫn thực tập thiền/quán Sổ tức - một phương pháp tu học cơ bản của đạo Phật; giảng giải những kiến thức căn bản trong Bộ Phật học Phổ thông, để giúp Phật tử nắm vững nền tảng giáo lý, hiểu sâu về Tam quy - Ngũ giới, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và nhân quả - nghiệp báo; giảng chuyên sâu về kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, Kinh Di Đà, giúp người học có thể hiểu rõ hơn về hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát; tâm nguyện đại từ đại bi của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và năng lực chữa lành khổ đau và hạnh nguyện tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tây Phương cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Khóa bồi dưỡng không chỉ để các phật tử học hiểu về Phật pháp mà còn là cơ hội thực hành, chia sẻ và ứng dụng lời phật dạy vào đời sống hằng ngày, giúp mỗi người phật tử trở thành một “hoằng pháp viên cư sĩ”, góp phần lan tỏa chánh pháp trong cộng đồng. Đồng thời cũng nhằm trang bị và trau dồi kiến thức giáo lý đạo Phật căn bản cho hàng phật tử tại gia, góp phần nâng cao hiểu biết và thực hành đúng Chính pháp trong đời sống hàng ngày.

Dương Chung