Nâng tầm nông sản

Chiến lược xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản lớn, tập trung là chìa khóa then chốt giúp nông nghiệp Phú Thọ chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đây là sự chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang chuyên nghiệp, nhằm tạo ra sức cạnh tranh bền vững cho nông sản Đất Tổ trên thị trường, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện đời sống người nông dân.

Phú Thọ có hàng chục ngàn ha chè được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, tập trung, giúp người trồng chè nâng cao thu nhập, các doanh nghiệp chế biến có nguồn nguyên liệu ổn định

Thực tế tại Phú Thọ đã chứng minh hướng đi chiến lược này là hoàn toàn đúng đắn và mang lại những kết quả tích cực, tạo nền móng vững chắc cho nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại. Mục tiêu cốt lõi của việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung là nhằm đồng bộ hóa sản xuất, từ khâu chọn giống, chăm sóc, bón phân cho đến thu hoạch, qua đó tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí. Chính sự đồng bộ này là điều kiện tiên quyết để đạt được chất lượng sản phẩm cao, ổn định, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Câu chuyện của ngành chè tỉnh là một ví dụ rõ nét cho sự chuyển mình này: Trước đây, chè được sản xuất theo kiểu tự phát, dẫn đến sản phẩm thường xuyên bị thương lái ép giá và chất lượng giữa các lô hàng không đồng đều. Sự thay đổi bắt đầu từ nhận thức của người dân và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nhiều Hợp tác xã (HTX) đã được thành lập, quản lý và chăm sóc hàng trăm ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP nghiêm ngặt. Nhờ đó, sản phẩm chè của Phú Thọ không chỉ có chất lượng vượt trội, mà còn đạt được chứng nhận OCOP 4 sao và được thị trường đón nhận, giúp nâng cao đáng kể giá trị và tăng thu nhập ổn định cho nông dân.

Song song với việc mở rộng vùng trồng, người dân Đoan Hùng còn thử nghiệm các giống bưởi đặc sản mới, hiệu quả cao

Sự thành công không chỉ dừng lại ở cây chè mà còn lan rộng sang cây ăn quả đặc sản, nổi bật là cây bưởi Đoan Hùng. Với lợi thế thổ nhưỡng độc đáo bên bờ sông Lô, sông Chảy, bưởi Đoan Hùng vốn là đặc sản tiến Vua nổi tiếng. Tuy nhiên, để bưởi giữ được thương hiệu và tăng giá trị kinh tế, tỉnh đã tập trung chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đầu tư thâm canh nhằm nâng cao chất lượng.

Nhiều vùng trồng bưởi đã được quy hoạch, dồn đổi đất đai để có diện tích lớn, tập trung, dễ dàng áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP. Cụ thể, huyện Đoan Hùng (cũ) đã dồn đổi gần 440 thửa đất để có được vùng trồng lớn, nâng tổng diện tích trồng bưởi lên gần 2.700 ha. Việc làm này đã giúp bưởi Đoan Hùng đạt được các chứng nhận OCOP cấp tỉnh, một số sản phẩm đạt 4 sao, và đang được định hướng để tìm đường “xuất ngoại”...

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã hình thành 641 vùng trồng trọt tập trung với tổng diện tích trên 82.100ha, và đã cấp 732 mã vùng trồng (trong đó có 101 mã xuất khẩu). Điều này khẳng định việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, gắn với cấp mã số truy xuất nguồn gốc, đang là một định hướng chiến lược mang tính sống còn, giúp Phú Thọ tận dụng tối đa lợi thế địa phương để xây dựng thương hiệu mạnh mẽ.

Các sản phẩm phụ từ Bưởi Đoan Hùng được sử dụng để chế biến thành nhiều sản phẩm, mang lại giá trị cao hơn so với bán quả truyền thống

Tuy nhiên, quá trình phát triển vùng nguyên liệu tập trung tại Phú Thọ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Một trong những rào cản lớn nhất chính là tình trạng diện tích đất sản xuất còn bị chia cắt, nhỏ lẻ, điều này cản trở công tác quy hoạch, tạo vùng sản xuất lớn và cơ giới hóa gặp nhiều khó khăn. Một vấn đề khác là sự phối hợp giữa các bên trong “liên kết 4 nhà” (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông) chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ chưa thực sự bền vững.

Bên cạnh đó, trình độ của người sản xuất ở nhiều vùng còn gặp khó khăn trong việc áp dụng, tuân thủ quy trình kỹ thuật tiên tiến, cũng như ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... Những hạn chế này đã làm giảm hiệu quả của vùng nguyên liệu, kìm hãm khả năng gia tăng giá trị và cản trở nông sản Phú Thọ bứt phá mạnh mẽ.

Chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp là yếu tố then chốt để gia tăng giá trị kinh tế

Để nông sản Phú Thọ thực sự phát triển theo chiều sâu và bền vững, theo Chi cục Phát triển nông thôn, yếu tố tiên quyết là phải tập trung tuyên truyền, định hướng mạnh mẽ cho nông dân và doanh nghiệp chuyển vốn đầu tư vào sản xuất ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Doanh nghiệp cần đóng vai trò chủ động, ký kết hợp đồng thu mua bao tiêu sản phẩm lâu dài, minh bạch để người dân yên tâm sản xuất, không sợ bị ép giá. Ngược lại, người sản xuất phải nâng cao ý thức, nghiêm túc tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã được cam kết để đảm bảo chất lượng, tạo dựng uy tín. Về phía các địa phương, cần sớm rà soát quỹ đất, vận động và hỗ trợ chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây nguyên liệu phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Đồng thời, việc tăng cường chế biến, đặc biệt là chế biến sâu là yếu tố then chốt để gia tăng giá trị kinh tế. Biến nguyên liệu thô thành sản phẩm chế biến, sản phẩm cuối cùng có giá trị cao hơn sẽ giúp nông sản Phú Thọ tránh được tình trạng phụ thuộc vào thị trường nguyên liệu thô, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng cường thương hiệu.

Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung song song với cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí

Phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học và Nhà nông là hướng đi mang tính đột phá và bền vững nhất. Sự đồng bộ trong quy hoạch, sự chủ động của doanh nghiệp, sự tuân thủ kỹ thuật của người nông dân, cùng với vai trò quản lý, hỗ trợ, dẫn dắt của Nhà nước sẽ là chiếc “đòn bẩy” mạnh mẽ, giúp nông nghiệp Đất Tổ bứt phá đi lên, tăng năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, qua đó thực sự làm giàu cho người dân quê hương.

Lê Hoàng