Flamingo Holdings kỷ niệm 10 năm hành trình nghệ thuật trong rừng

Ngày 29/11, tại Flamingo Đại Lải Resort, Tập đoàn Flamingo tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình Nghệ thuật trong Rừng (Art In The Forest) (AIF) và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Đại sứ quán các nước: Azerbaijan, Brazil, Bulgaria, Nhật Bản, Kazakhstan, Mông Cổ, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina; lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, phường Xuân Hoà và đông đảo các văn nghệ sĩ, du khách.

Lãnh đạo Tập đoàn Flamingo trao hoa và chứng nhận tri ân đến các nghệ sĩ tham gia Art in the Forest 2025

Một thập kỷ trước, Flamingo đã đưa ra lựa chọn táo bạo khi khởi xướng Art In the Forest, với niềm tin nghệ thuật có thể chạm đến trái tim con người, Tập đoàn luôn kiên định kiên theo đuổi con đường đưa nghệ thuật đương đại hòa quyện vào thiên nhiên, để nghệ thuật trở thành một phần của đời sống thường nhật, vượt ra ngoài khuôn khổ bảo tàng truyền thống.

Art In The Forest được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh trong Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu toàn quốc các năm 2016, 2017 và 2019. Đến cuối năm 2020, Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo ra mắt trở thành không gian nghệ thuật đương đại tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Các đại biểu tham quan tác phẩm nghệ thuật

Qua 10 năm gây dựng, một “bảo tàng giữa rừng” độc bản đã được kiến tạo, quy tụ hơn 100 tác phẩm điêu khắc, sắp đặt và hội họa. Đây không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là điểm hẹn của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật đương đại cho công chúng, thúc đầy giao lưu văn hoá quốc tế, tạo dựng điểm đến văn hóa - nghệ thuật - du lịch bền vững của địa phương cũng như cả nước.

Ông Vũ Hồng Nguyên - Giám tuyển, đồng sáng lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo trao biểu trưng số tiền hơn 600 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung Nam Bộ.

Tại lễ kỷ niệm, các nghệ sĩ, cán bộ nhân viên Flamingo và các nhà hảo tâm tham dự chương trình đã ủng hộ hơn 600 triệu đồng để chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt khu vực Nam Trung Bộ. Lãnh đạo Tập đoàn trao hoa và chứng nhận tri ân đến các nghệ sĩ tham gia Art in the Forest 2025

Thuý Hường