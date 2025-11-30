Người thầy “đi bằng đôi tay”: Biểu tượng nghị lực và trái tim nhiệt huyết trên bục giảng

Trong hành trình “trồng người” đầy gian khó, có những câu chuyện không chỉ chứa đựng tri thức mà còn tỏa sáng như biểu tượng của nghị lực phi thường và ý chí vươn lên mãnh liệt. Thầy giáo Nguyễn Khả Tuyến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ là một điển hình. Với tên gọi đầy trìu mến “người thầy đi bằng đôi tay,” câu chuyện của thầy Tuyến đã lan tỏa tinh thần vượt khó và tình yêu cuộc sống mãnh liệt đến nhiều thế hệ học sinh và cộng đồng.

Thầy giáo Nguyễn Khả Tuyến đã gắn bó với lớp học gần hai thập kỷ, bền bỉ “gieo chữ” cho nhiều thế hệ học sinh

Biến cố nghiệt ngã và sự hồi sinh bằng ý chí

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ, thầy giáo Nguyễn Khả Tuyến đã ấp ủ khát vọng trở thành người thầy. Sau nhiều năm nỗ lực, thầy tốt nghiệp Khoa Sư phạm Ngữ văn (Đại học Tây Bắc) năm 2008 và về công tác tại Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, với đầy ắp hoài bão của một nhà giáo trẻ.

Cuộc sống đang ổn định, hạnh phúc với vợ con thì bi kịch bất ngờ ập đến vào năm 2010. Trong lúc giúp người thân vệ sinh bể nước, một tai nạn điện giật nghiêm trọng đã khiến thầy hôn mê sâu và buộc phải cắt bỏ vĩnh viễn đôi chân.

Cùng với chiếc xe ba bánh, đưa thầy Tuyến trở lại mái trường thân yêu

Gần một năm nằm trên giường bệnh là chuỗi dài của những cơn đau đớn giày vò thể xác và sự khủng hoảng tinh thần tột độ. Thầy Tuyến chia sẻ về khoảnh khắc quyết định: “Đau lắm, mọi thứ như sụp đổ nhưng cứ nhìn vợ và người thân lo lắng cho mình tôi biết nếu không cố gắng để vượt qua, nếu mình sụp đổ sẽ nợ họ một món nợ lớn không bao giờ trả được. Thế nên tôi cứ cố gắng từng ngày, từng ngày”.

Chính tình yêu thương gia đình và trách nhiệm với nghề giáo đã trở thành động lực phi thường, giúp thầy vượt qua bóng đêm, chiến thắng được chính bản thân mình.

Giờ đây, đôi ghế nhựa là “đôi chân” của thầy Tuyến, còn bục giảng là nơi thầy tìm lại niềm đam mê và giá trị sống

Đôi tay thay thế đôi chân, bục giảng là nơi tìm lại giá trị sống

Trở về nhà, thầy Tuyến phải tập đi lại như một đứa trẻ. Thử thách với đôi chân giả đầy khó khăn, không an toàn đã khiến thầy đưa ra một quyết định táo bạo. Thầy quyết định bỏ chân giả và tìm cách di chuyển bằng đôi tay cùng hai chiếc ghế nhựa.

Sau một thời gian bền bỉ tập luyện, đôi tay của thầy Tuyến đã trở thành “đôi chân” vững chãi, cùng với chiếc xe ba bánh, đưa thầy trở lại mái trường thân yêu. Thầy Tuyến tâm sự: "Tôi cũng không hình dung được là bây giờ tôi có thể dùng đôi tay để di chuyển đâu. Tuy nhiên qua thời gian, tôi tìm cách thích nghi và cuối cùng đã lựa chọn phương án di chuyển bằng chính đôi tay mình".

Hình ảnh “người thầy đi bằng đôi tay” miệt mài trên bục giảng đã trở thành biểu tượng của nghị lực và lòng tận tâm cuar Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên

Giờ đây, chiếc xe ba bánh, đôi ghế nhựa là “đôi chân” của thầy, còn bục giảng là nơi thầy tìm lại niềm đam mê và giá trị sống sau biến cố. Dù có những lúc mất năng lượng, thậm chí buồn bã, nhưng thầy Tuyến luôn tâm niệm: “Tôi không thể tốt ngay, nhưng tôi sẽ phải tốt lên”.

Tấm gương sống truyền lửa và cống hiến bền bỉ

Vượt qua biến cố tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, thầy Tuyến vẫn kiên định gắn bó với nghề giáo suốt 17 năm qua. Hình ảnh “người thầy đi bằng đôi tay” miệt mài trên bục giảng đã trở thành biểu tượng của nghị lực và lòng tận tâm, in đậm trong trái tim đồng nghiệp cùng bao thế hệ học trò.

Thầy Tuyến là tấm gương không bỏ cuộc trước mọi khó khăn, biến khó khăn thành động lực vươn lên

Em Nguyễn Tiến Mạnh, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, bày tỏ lòng ngưỡng mộ: “Em cảm nhận ở thầy là một người rất nghị lực và cố gắng. Thầy Tuyến là tấm gương để chúng em noi theo, là không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn, biến khó khăn thành động lực để mình cố gắng phát triển”.

Em Trần Thị Lan cũng chia sẻ: “Mỗi khi em nhìn thấy thầy và thầy cũng là người đồng hành cùng em, cho em những lời khuyên tích cực. Bởi chính tấm gương đó, em luôn cố gắng và phát triển để ngày càng trở nên hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Thầy Tuyến không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt thành tích cao, thầy Tuyến còn nỗ lực và tích cực tham gia công tác Đoàn, hiện là Phó Bí thư Đoàn Trung tâm.

Thầy Nguyễn Huy Hưng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, đánh giá cao sự cống hiến này: “Thầy Tuyến là một tấm gương nghị lực. Tất cả những nhiệm vụ giao thì thầy nỗ lực và không có nhiệm vụ nào mà thầy chưa hoàn thành tốt... Chúng tôi rất tự hào đối với một người thầy khiếm khuyết nhưng đã vượt qua để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ”.

Thầy Tuyến chính tấm gương của các thế hệ học sinh của Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên

Những nỗ lực cống hiến bền bỉ của thầy Tuyến đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu đáng quý như Giáo viên Dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở và bằng khen của Đoàn Thanh niên các cấp.

Trong tâm sự của mình, thầy Tuyến đúc kết: “Lý do mà tôi chọn giáo dục làm nghề mình theo đuổi, đặc biệt là sau khi gặp biến cố thì nghề sư phạm đối với tôi chính là một lựa chọn đúng đắn, giống như một cái duyên trong hành trình của bản thân”.

Câu chuyện về thầy Nguyễn Khả Tuyến là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của ý chí và tình yêu cuộc sống. Thầy đã chứng minh rằng, dù cuộc đời có lấy đi đôi chân, thì trái tim nhiệt huyết và ý chí vươn lên vẫn là “đôi chân” vững chắc nhất để tiếp tục hành trình gieo mầm tri thức và hy vọng.

Ngọc Thắng