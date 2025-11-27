Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THPT năm 2025

{title}
Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THPT năm 2025.
Tham gia cuộc thi có 100 thí sinh đến từ 5 trường THPT thuộc cụm 2 gồm: Nguyễn Tất Thành, Vũ Thê Lang, Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì và Kỹ thuật Việt Trì. Cuộc thi được tổ chức với 3 phần thi sôi nổi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm.
Phần thi chào hỏi của Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì
Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo như: Sân khấu hóa, hát múa, hoạt cảnh, giới thiệu về nhà trường và thông điệp ATGT một cách sinh động, được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ và trang phục, tạo không khí trẻ trung, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp văn hóa giao thông.
Phần thi kiến thức của các đội thi
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về pháp luật và văn hóa giao thông; rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh trong trường học.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì
Ban tổ chức trao giải Nhì cho Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
Ban tổ chức trao giải Ba cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho Trường THPT Việt Trì và Trường THPT Vũ Thê Lang
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, giải Nhì cho Trường THPT Công nghiệp Việt Trì; giải Ba cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành; giải Khuyến khích cho Trường THPT Việt Trì và Trường THPT Vũ Thê Lang.
Hạnh Thúy
