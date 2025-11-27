Giáo dục
Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THPT năm 2025

Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh THPT năm 2025.

Tham gia cuộc thi có 100 thí sinh đến từ 5 trường THPT thuộc cụm 2 gồm: Nguyễn Tất Thành, Vũ Thê Lang, Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì và Kỹ thuật Việt Trì. Cuộc thi được tổ chức với 3 phần thi sôi nổi: Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm.

Phần thi chào hỏi của Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Phần thi chào hỏi của Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Các đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo như: Sân khấu hóa, hát múa, hoạt cảnh, giới thiệu về nhà trường và thông điệp ATGT một cách sinh động, được đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ và trang phục, tạo không khí trẻ trung, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp văn hóa giao thông.

Phần thi kiến thức của các đội thi

Phần thi kiến thức của các đội thi

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về pháp luật và văn hóa giao thông; rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh trong trường học.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Ban tổ chức trao giải Nhì cho Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

Ban tổ chức trao giải Nhì cho Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

Ban tổ chức trao giải Ba cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Ban tổ chức trao giải Ba cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho Trường THPT Việt Trì và Trường THPT Vũ Thê Lang

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho Trường THPT Việt Trì và Trường THPT Vũ Thê Lang

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, giải Nhì cho Trường THPT Công nghiệp Việt Trì; giải Ba cho Trường THPT Nguyễn Tất Thành; giải Khuyến khích cho Trường THPT Việt Trì và Trường THPT Vũ Thê Lang.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

Ngôi trường hạnh phúc bắt đầu từ con tim

Ngôi trường hạnh phúc bắt đầu từ con tim
2025-11-24 19:01:00

baophutho.vn Những cái cụm tay cùng với nụ cười tươi rói của cô khi đón trẻ, hay cái ôm thật chặt lưu luyến khi tạm biệt các bé… đó là những minh chứng cho...

