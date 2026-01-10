Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM chuẩn quốc tế tại Trường THPT Hạ Hòa

Chiều 10/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Hạ Hòa. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham quan phòng thực hành giáo dục STEM chuẩn quốc tế.

Trường THPT Hạ Hòa là 1 trong 3 trường học trên địa bàn tỉnh được Tập đoàn Petrovietnam tài trợ phòng học thực hành LAB STEM đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng học được triển khai thi công từ tháng 12/2025, tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Cơ sở vật chất; hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng; dụng cụ, thiết bị học tập theo chủ đề, lĩnh vực, môn học... Nhà tài trợ đã triển khai thi công lắp đặt, tổ chức tập huấn cho giáo viên, học sinh.

Dự án thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành, chăm lo, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn Petrovietnam và Tổng Công ty PVEP đã tài trợ cho tỉnh 3 phòng học STEM đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thụ hưởng khai thác tối đa công năng của phòng học, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục. Đầu tư trang thiết bị dạy học theo lộ trình bảo đảm đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD&ĐT. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục. Đối với học sinh cần say mê học tập, sáng tạo không ngừng, kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phồn thịnh, văn minh.

Đồng chí yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương nghiên cứu, tổng kết mô hình để có kế hoạch nhân rộng, tạo sự kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trên toàn tỉnh. Cần coi đây là một dự án thí điểm quan trọng, từ đó tham mưu cho tỉnh những cơ chế, chính sách đột phá hơn nữa để phát triển giáo dục thông minh.

Các đại biểu trao học bổng tặng học sinh có thành tích xuất sắc của Trường THPT Hạ Hòa.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng tặng học sinh xuất sắc, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; Sở GĐ&ĐT trao tặng thiết bị học tập cho 3 trường học trên địa bàn.

Đức Anh