Tâm huyết thắp lửa đam mê

Giữa những đổi thay của giáo dục thời đại 4.0, vẫn có những thầy cô giáo lặng lẽ, bền bỉ cống hiến với tất cả tình yêu và lòng tin vào con đường mình đã chọn. Cô giáo Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là một người như thế, cô đã gieo nên những mùa vàng tri thức từ niềm say mê, tận tụy và khát vọng đưa học sinh Phú Thọ vươn tầm quốc tế.

Thắp lửa đam mê Sinh học

Với cô Hạnh, dạy học không chỉ là nghề, mà còn là một hành trình khám phá và sáng tạo không ngừng. “Không có áp lực thì không có kim cương” là phương châm mà cô luôn tâm niệm suốt hơn ba mươi năm đứng lớp. Trong vai trò là người dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi Sinh học của tỉnh, cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn thổi vào từng tiết học niềm đam mê nghiên cứu, khơi dậy khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức ở học sinh.

Cô giáo Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Từ năm 2020 đến nay, đội tuyển Sinh học do cô phụ trách liên tục đạt thành tích xuất sắc: 8 lượt học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, giành được 7 huy chương và 1 bằng khen; đặc biệt có học sinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Hùng Vương mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là cô giáo Vũ Thị Hạnh.

Cô Hạnh chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng học sinh giỏi không thể hình thành từ sự nhồi nhét, mà phải bắt đầu từ lòng say mê khám phá. Khi các em thật sự yêu thích, kiến thức sẽ tự khắc trở thành của mình”. Chính vì suy nghĩ ấy mà trong mỗi tiết học, cô luôn tạo ra không gian mở để học sinh được tự đặt câu hỏi, tranh luận. Ngoài ra, cô luôn khuyến khích các em tìm đọc tài liệu của các nhà khoa học, tiếp cận tạp chí quốc tế, rèn luyện kỹ năng, tư duy phản biện, làm việc nhóm và nghiên cứu độc lập. Nhờ vậy, nhiều thế hệ học trò của cô đã trưởng thành, tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học, mang tri thức Việt Nam ra thế giới.

Không dừng lại ở giảng dạy, cô Hạnh còn tích cực ứng dụng công nghệ số trong dạy học, xây dựng thư viện học liệu điện tử, kết nối với các giảng viên đại học và chuyên gia đầu ngành để học sinh được học tập trong môi trường hiện đại, hội nhập. Với cô, giáo dục mũi nhọn không chỉ là nơi luyện “gà chọi” mà còn là nơi khơi dậy nhân cách, đam mê và ước mơ của người trẻ.

Người dẫn đường tin cậy

Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô Hạnh còn là người thầy tâm lý, biết lắng nghe và sẻ chia. Trước mỗi kỳ thi, cô thường tổ chức cho học sinh “thi thử” trong điều kiện áp lực về thời gian, vừa để rèn kỹ năng, vừa giúp các em làm quen tâm lý thi đấu. Cô cho biết: “Nhiều em rất giỏi, nhưng thất bại vì căng thẳng trong phòng thi. Tôi muốn học trò của mình không chỉ vững kiến thức mà còn có bản lĩnh, tự tin bước ra thế giới”.

Cô Hạnh luôn tự làm mới mình bằng việc học tập, nghiên cứu và cập nhật tri thức. Cô từng tham gia nhiều hội thảo chuyên môn, không ngại thử nghiệm những phương pháp giảng dạy mới, khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, mở câu lạc bộ Sinh học, nơi những “mầm non khoa học” được tự do sáng tạo, được khơi gợi niềm yêu thích với thế giới tự nhiên muôn màu. Cô tâm sự: “Đôi khi, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy không phải là điểm số, mà là nhìn thấy học trò mình trưởng thành, tự tin và biết ước mơ”.

Cô giáo Vũ Thị Hạnh hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.

Từ một giáo viên trẻ say mê với kính hiển vi và ống nghiệm, đến người truyền cảm hứng cho hàng trăm học trò yêu khoa học, cô giáo Vũ Thị Hạnh đã góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Phú Thọ trong bức tranh tri thức Việt Nam.

Trong thời đại chuyển đổi số, cô Hạnh vẫn giữ trong tim mình triết lý giản dị: “Dạy học là gieo hạt của yêu thương, là cùng học trò đi qua những mùa nắng gió để đợi ngày tri thức nở hoa”. Mỗi bài giảng, mỗi giờ trò chuyện, mỗi lời động viên của cô - đều là một hạt mầm nhỏ góp phần làm nên mùa vàng tri thức của quê hương Đất Tổ.

“Trong suốt thời gian dạy học, tôi luôn tâm niệm, nếu chúng ta gieo hạt bằng tâm huyết, chắc chắn sẽ gặt hái mùa vàng bằng trí tuệ và niềm tự hào”- Cô Hạnh khẳng định với niềm tin và đam mê cháy bỏng.

Chi Hương