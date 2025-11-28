Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường THPT Hùng Vương (01/12/1945 - 01/12/2025) và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ:

Trường THPT Hùng Vương - niềm tự hào của ngành Giáo dục Phú Thọ

Ra đời ngày 1/12/1945, Trường Hùng Vương là trường trung học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là một trong 7 trường trung học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ngày mới thành lập, trường chỉ có một lớp đệ nhất bậc trung học với hơn 30 học sinh và gần 10 thầy, cô giáo. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trường có 20 lớp với trên 700 học sinh cấp 2 và cấp 3. Cũng từ mái trường này, năm 1982 đã thành lập Phân hiệu Năng khiếu Hùng Vương (tiền thân của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ ngày nay) và năm 1993 thành lập thêm Trường THPT Bán công Hùng Vương.

Suốt chặng đường 80 năm, Trường Hùng Vương đã nhiều lần phải sơ tán do chiến tranh: từ Đông Dương - Yên Luật (huyện Hạ Hòa cũ) sang Tam Sơn - Văn Bán (huyện Cẩm Khê cũ) đến Đông Thành - Thanh Hà (huyện Thanh Ba cũ). Nhà trường có bề dày truyền thống vẻ vang, trưởng thành cùng sự trưởng thành của cách mạng và đất nước. 80 năm xây dựng và phát triển của nhà trường gắn liền với sự trưởng thành của cách mạng Việt Nam và công cuộc chống giặc ngoại xâm của đất nước, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược... Sau 50 năm đất nước trong hoà bình, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhà trường luôn giương cao ngọn cờ thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tiếp tục tô đậm thêm những thành tựu lớn lao mà nhà trường đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương trong giờ thực hành tin học.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Trường THPT Hùng Vương đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, không ngừng đi lên, từng bước trưởng thành và đạt được nhiều thành tích toàn diện và xuất sắc trong nhiệm vụ giáo dục. Từ Trường Hùng Vương, nhiều thầy giáo, cô giáo đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà trường, trở thành những cán bộ lãnh đạo giỏi, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, những cán bộ nghiên cứu xuất sắc trong các trường đại học, các vụ, viện nghiên cứu ở Trung ương và địa phương. Nhiều thế hệ học sinh được giáo dục và rèn luyện dưới mái Trường Hùng Vương đã trưởng thành, nhiều người đã trở thành nhân tài của đất nước, những nhà khoa học tài năng, kỹ sư, bác sĩ, nhà hoạt động chính trị, những cán bộ quân đội và chiến sĩ xuất sắc, những người lao động giỏi và những cán bộ chủ chốt trên nhiều lĩnh vực.

Tiếp nối truyền thống của những người đi trước, các thế hệ sau của Trường Hùng Vương đã luôn cố gắng phấn đấu, giữ vững truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của ngành về giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có phẩm chất tốt, tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề, có trình độ chuyên môn vững; là những người có vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đứng vị trí tốp đầu trong số các trường THPT của tỉnh. Nhiều học sinh của nhà trường đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Suốt 80 năm qua, trường đã đào tạo được trên 5 vạn học sinh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trên 5.000 người tham gia quân đội, lực lượng an ninh, nhiều học sinh là tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; trong số đó có gần 200 giáo viên và học sinh đã anh dũng hy sinh. Các thế hệ học sinh công tác, lao động và học tập trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tham gia giữ các vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước từ địa phương đến Trung ương; là thầy thuốc, nhà giáo Ưu tú; doanh nhân giỏi,... Với những thành tích và kết quả đạt được, nhà trư­ờng đã vinh dự đ­ược Nhà n­ước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động (1 hạng Ba, 1 hạng Nhì, 2 hạng Nhất); năm 2002 được Bộ GD&ĐT cấp Bằng công nhận trư­ờng THPT đạt Chuẩn Quốc gia (là 1 trong 3 tr­ường THPT đạt Chuẩn Quốc gia đầu tiên của cả nước); năm 2004 được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”; năm 2011 được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba”; năm 2024 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp THPT của tỉnh”, năm 2025 Nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua...

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đều khẳng định: Đột phá phải bằng khoa học, công nghệ, bằng chuyển đổi số, sáng tạo, bằng tập trung cho con người, đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và hướng tới học sinh. Đây được coi là một giải pháp mạnh mẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục trong tương lai của nhà trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các thế hệ thầy và trò của Trường THPT Hùng Vương tiếp nối truyền thống vẻ vang qua 80 xây dựng và phát triển, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy; xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững đạo đức, có tư duy đổi mới, sáng tạo; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng công dân toàn cầu cho học sinh; đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa học đường, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm và lòng yêu nước; có những đột phá về chất lượng GD&ĐT góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và Nhân dân địa phương; nơi khơi nguồn học tập đáng tin cậy của các em học sinh.

Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo