Lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất qua “Ngày hội thể dục thể thao”

Giáo dục thể chất luôn được coi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ thơ. Tại Trường Mầm non Tiền Châu, một trong những hoạt động nổi bật của năm học 2025 -2026 nhằm khẳng định tầm quan trọng này chính là tổ chức “Ngày hội thể dục thể thao”. Đây không chỉ là một sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự tự tin cho các mầm non tương lai của đất nước.

Ngày hội thể dục thể thao được tổ chức lần thứ Nhất tại Trường Mầm non Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bé mẫu giáo cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của phụ huynh. Mở đầu ngày hội là Lễ khai mạc rộn ràng với những màn đồng diễn thể dục nhịp điệu đầy màu sắc, thể hiện tinh thần năng động, khỏe khoắn của các vận động viên nhí.

Ngày hội thể dục thể thao luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bé mẫu giáo cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của phụ huynh

Các hoạt động giúp trẻ tập trung vào sự khéo léo

Đại diện nhà trường, cô Hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Huyền nhấn mạnh: Mục tiêu cốt lõi của phong trào này là tạo môi trường cho trẻ làm quen và yêu thích vận động, qua đó phát triển thể chất một cách cân đối, toàn diện. Tâm điểm của ngày hội là chuỗi các trò chơi vận động được thiết kế khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi, từ các bé Mẫu giáo bé đến các anh chị Mẫu giáo Lớn.

Khác với những cuộc thi nặng tính đối kháng, các hoạt động như Bò chui qua cổng, Bật liên tục, hay Đi trên ghế bang đầu đội túi cát giúp trẻ tập trung vào sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp đồng đội. Mỗi trò chơi là một bài học thực tế, giúp trẻ rèn luyện các nhóm cơ lớn và cơ tinh, đồng thời phát triển tư duy vận động. Tiếng reo hò cổ vũ của các cô giáo và phụ huynh đã tạo nên một nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các bé vượt qua thử thách một cách hào hứng.

Qua “Ngày hội thể dục thể thao”, các bé không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn học được những bài học quý giá về kỹ năng sống và tinh thần đoàn kết, tinh thần thể thao. Đó là cách làm việc nhóm, là sự sẻ chia và cách chấp nhận kết quả, biết chúc mừng bạn khi chiến thắng. Những khoảnh khắc nắm tay nhau cùng vượt qua chướng ngại vật, hay nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành phần thi đã minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành về mặt cảm xúc và xã hội của trẻ.

Hoạt động này cũng là minh chứng cho sự đầu tư vào cơ sở vật chất, đặc biệt là khu vực sân chơi ngoài trời rộng rãi, an toàn, cùng đội ngũ giáo viên tận tâm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để lấy trẻ làm trung tâm. Ngày hội đã khép lại thành công với những phần quà ý nghĩa và những tấm huy chương nhỏ xinh, nhưng dư âm để lại chính là sự tự tin và niềm yêu thích vận động đã được gieo mầm trong tâm hồn mỗi trẻ.

Nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành phần thi và được nhận phần quà

Sự kiện này khẳng định triết lý giáo dục của Trường Mầm non Tiền Châu: Phát triển toàn diện là chìa khóa. Nhà trường cam kết tiếp tục tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích, nuôi dưỡng những mầm non khỏe mạnh, năng động, góp phần vào sự phát triển bền vững của phường Phúc Yên và Tỉnh Phú Thọ.

P.V