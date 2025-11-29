Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ

Những năm gần đây, Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC), góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THCS Nông Trang luôn công khai các hoạt động trên bảng tin.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Nông Trang có 41 lớp với 2.020 học sinh và 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đây là một trong những cơ sở giáo dục có quy mô lớn của địa phương và nhiều năm liền giữ vững chất lượng trong tốp đầu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Việc thực hiện QCDC được cụ thể hóa bằng những hành động thường xuyên, lồng ghép trong mọi hoạt động của tập thể. Cán bộ quản lý nhà trường luôn lắng nghe, linh hoạt và trả lời, giải quyết phù hợp để tạo sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và niềm tin trong đội ngũ”.

Từ phương châm ấy, việc thực hiện QCDC tại Trường THCS Nông Trang được triển khai xuyên suốt trong năm học. Hội nghị viên chức và người lao động được tổ chức ngay từ đầu năm học nhằm phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của ngành, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong năm học trước và đề ra phương hướng phù hợp cho năm học mới. Đây là dịp để mỗi thành viên trong Hội đồng sư phạm thực hiện quyền dân chủ, đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được nghị quyết hội nghị thông qua.

Cùng với hội nghị đầu năm, các cuộc họp giao ban, họp chuyên môn và hội nghị dân chủ được duy trì định kỳ, đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên đều có cơ hội phát biểu, đóng góp ý kiến về các vấn đề chung. Những ý kiến này được tổng hợp đầy đủ bằng văn bản và giải đáp công khai, thể hiện sự tôn trọng đối với trí tuệ tập thể cũng như tinh thần cầu thị của cán bộ quản lý.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Trường THCS Nông Trang là tính linh hoạt và tinh thần lắng nghe trong công tác quản lý. Nhà trường công khai và thảo luận kỹ lưỡng các kế hoạch chuyên môn, hoạt động kiểm tra trước khi triển khai. Khi giáo viên đề xuất ý kiến liên quan đến phương pháp kiểm tra, đánh giá hay kế hoạch giảng dạy, cán bộ quản lý luôn trao đổi trực tiếp và điều chỉnh khi phù hợp, giúp đảm bảo sự thuận lợi cho việc dạy học. Chính sự linh hoạt này đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, tạo điều kiện để giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong chuyên môn.

Trong thực hiện QCDC, công khai minh bạch là nội dung trọng tâm được nhà trường triển khai nghiêm túc theo Thông tư số 09 của Bộ GD&ĐT. Các thông tin về đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả giáo dục, phân công nhiệm vụ và đặc biệt là công khai tài chính được đăng tải trên website, bảng tin và thông báo trong các hội nghị. Vào đầu năm học, vấn đề thu - chi và vận động tài trợ được triển khai theo đúng quy trình, quy định. Mọi khoản thu - chi đều được công khai ở tất cả các khâu, tạo sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Nhà trường cũng chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên.

Các ý kiến từ phụ huynh được tiếp nhận qua họp lớp, hội nghị cha mẹ học sinh và qua hệ thống thông tin của trường. Những góp ý về hoạt động giáo dục, việc phối hợp quản lý hay hỗ trợ học sinh đều được xem xét và phản hồi đầy đủ. Sự tương tác hai chiều này góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và quản lý học sinh.

Bên cạnh đó, tinh thần dân chủ trong nội bộ đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên luôn được đề cao. Trong các cuộc họp phân công nhiệm vụ hoặc triển khai chuyên môn, giáo viên được tham gia góp ý. Những nội dung quan trọng được bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất trước khi ban hành. Điều này giúp mỗi cá nhân cảm thấy mình có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nhà trường, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công việc.

Anh Thơ