Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2025

Chiều 30/11 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Ban Công tác Đoàn - Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐNTN) năm 2025.

Tại chương trình, đồng đảo ĐVTN đã được các báo cáo viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Trường Đại học Đại Nam tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mua bán người; hướng dẫn thực hành bài tập kỹ năng truyền thông về phòng, chống mua bán người và xem tiểu phẩm về phòng, chống mua bán người với chủ đề: “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức - Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột”.

Đông đảo ĐVTN tham dự chương trình

Thông qua buổi tập huấn giúp các ĐVTN tìm hiểu các hình thức tuyên truyền hiệu quả, rèn luyện cách truyền đạt thông tin rõ ràng, thuyết phục, biết cách lan tỏa thông điệp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, qua tiểu phẩm kịch ngắn đã tái hiện, cảnh báo thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người và sự nguy hiểm khi cả tin, mê tín; nhấn mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ, hỗ trợ người dân. Qua đó mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN sẽ nâng cao cảnh giác, bảo vệ bản thân và kịp thời báo tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Chương trình văn nghệ tại tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người

Lê Hoàng


Lê Hoàng

