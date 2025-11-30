Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào

Sau ngày 1/7/2025, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-CCB ngày 15/8/2025 về việc thành lập Cụm thi đua số 4 gồm 36 Hội CCB xã, phường với 1.207 chi hội và hơn 71 nghìn hội viên. Đây là cụm thi đua có số lượng hội viên đông trong toàn tỉnh, địa bàn rộng, phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ CCB trong cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.

Ngay sau kiện toàn bộ máy chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo mô hình mới, các cấp Hội trong cụm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thông suốt các nhiệm vụ chính trị. Việc quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Tinh thần chủ động ấy thể hiện rõ qua việc nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống như tiến độ một số dự án xây dựng cơ bản bàn giao từ xã cũ, tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, hay chất lượng phục vụ của bộ phận “một cửa”. Nhờ đó, nhiều vấn đề được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Chủ tịch Hội CCB các xã trong Cụm thi đua số 4, Hội CCB tỉnh ký cam kết thi đua năm 2026

Trong quá trình thực hiện các dự án lớn của tỉnh, hội viên CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng, đặc biệt tại các dự án trọng điểm như đường dây 500kV Vĩnh Yên - Lào Cai hay các khu công nghiệp trên địa bàn. Tinh thần trách nhiệm của CCB góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, giúp tiến độ các công trình quan trọng của tỉnh được giữ vững.

Cùng với đó, công tác phòng chống thiên tai được quan tâm đặc biệt. Trong năm 2025, khi các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ kéo dài, Hội CCB cụm thi đua số 4 đã thành lập hơn 600 tổ canh trực phòng chống đuối nước trẻ em, hỗ trợ di dời, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Nhiều hội viên đã không quản hiểm nguy phối hợp cứu hộ, khắc phục hậu quả sau thiên tai, thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Song song với nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, các cấp Hội cũng tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 518 tổ hòa giải của Hội đã tham gia xử lý 36 vụ việc trong năm, trong đó 29 vụ hòa giải thành công, góp phần giữ ổn định tình hình, củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Toàn cụm hiện có 330 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ, trong đó nhiều đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư...

Các CCB trong cụm tích cực phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương

Không chỉ chú trọng nhiệm vụ chính trị, Cụm thi đua số 4 còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chăm lo đời sống. Công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục là điểm sáng, với tổng dư nợ đạt 844,6 tỷ đồng ở 15 chương trình tín dụng ưu đãi; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,11%, một con số thể hiện rõ sự nghiêm túc và trách nhiệm của tổ chức Hội. Quỹ quốc gia về việc làm giải ngân 700 triệu đồng cho 21 dự án, tạo việc làm cho 35 lao động. Bên cạnh đó, quỹ nội bộ của các cơ sở Hội đạt trên 10,7 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên khó khăn tiếp cận vốn phát triển kinh tế.

Các mô hình kinh tế của CCB tiếp tục phát triển mạnh. Hiện trong cụm có 15 CLB CCB làm kinh tế, tập hợp 30 doanh nghiệp, 1 HTX và hàng trăm gia trại, trang trại, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 500 lao động. Tổng Quỹ Hội đạt trên 82 tỷ đồng, bình quân 1,18 triệu đồng/hội viên.

Công tác tình nghĩa tiếp tục được quan tâm sâu sắc. Toàn cụm đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 20 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 805 triệu đồng. Hội cũng duy trì 17 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 4.400 học sinh và đoàn viên, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Công tác xây dựng Hội được triển khai bài bản, đồng bộ sau sáp nhập. 100% tổ chức Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn nhân sự bảo đảm chất lượng, đúng quy trình. Việc ứng dụng chuyển đổi số được chú trọng, đặc biệt là quản lý hội viên, điều hành hoạt động Hội và tuyên truyền qua nền tảng số.

Tuy vậy, hoạt động của Hội vẫn đối mặt với không ít khó khăn: Một bộ phận cán bộ hội tuổi cao, sức khỏe giảm; cơ sở vật chất của một số Hội gặp hạn chế sau sáp nhập; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của hội viên chưa đồng đều; hoạt động tại một số cơ sở chưa thật sự mạnh và còn phụ thuộc nhiều vào tinh thần tự nguyện của hội viên...

Đồng chí Dương Việt Hồng - Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Lãng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho biết: Hướng tới năm 2026 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, vì vậy chúng tôi xác định nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng, chính quyền. Cụm đặt mục tiêu duy trì 98% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; nâng tỷ lệ học tập nghị quyết của hội viên lên 95-98%; phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 35-36% hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh đó, cụm sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Hội; hỗ trợ thêm mô hình phát triển kinh tế cho hội viên; phấn đấu giúp 5-6 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; duy trì các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống đuối nước cho trẻ em; tiếp tục huy động doanh nhân CCB tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp, Hội CCB Cụm thi đua số 4 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội ở cơ sở, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển ổn định, bền vững.

Vĩnh Hà