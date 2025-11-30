Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập sắc đỏ - xanh rực rỡ cùng đèn vàng ấm áp, các tiểu cảnh được trang trí công phu tạo nên không gian lung linh, cuốn hút. Nhiều người đã tranh thủ check-in sớm, khiến không khí lễ hội trở nên sôi động, nhộn nhịp.

Đường Hồ Xuân Hương (phường Vĩnh Yên) rực rỡ sắc đỏ - xanh khi nhiều quán cà phê san sát nhau đồng loạt trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 12

Không gian Noel được đầu tư công phu tạo thành “góc sống ảo” hút khách tại một quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương

Khách chủ yếu là các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh bên tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí nổi bật trước cửa quán

Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ tới chụp ảnh Giáng sinh sớm

Tại phường Việt Trì, nhiều quán cà phê chọn phong cách trang trí hiện đại với ánh đèn LED và tiểu cảnh tuyết rơi, tạo không gian Giáng sinh rực rỡ, thu hút rất đông khách đến trải nghiệm

Các góc decor được phối màu tinh tế, giúp giới trẻ dễ dàng “săn” những bức ảnh lung linh cho mùa lễ hội

Quán cà phê ở xã Hạ Hòa gây ấn tượng với background Giáng sinh lớn, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in

Xu hướng check-in Giáng sinh sớm tại các quán cà phê ở Phú Thọ đang thu hút đông đảo nhóm bạn trẻ và các gia đình. Những khoảnh khắc tụ họp vui vẻ, ấm áp giữa không gian lung linh ánh đèn góp phần lan tỏa tinh thần lễ hội, khiến mùa cuối năm thêm sôi động và rộn rã.

Hà Trang


Hà Trang

