Xã Yên Thủy tập trung giải quyết chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản

Giai đoạn 2021-2025, xã Yên Thủy triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 3,7% với 227 hộ. Đến cuối năm 2025, hộ nghèo giảm còn 1,6% với 99 hộ.

Cấp ủy, chính quyền xã Yên Thủy tập trung giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có thiếu hụt về nhà ở

Do điều kiện hoàn cảnh gia đình, hộ ông Bùi Văn Thiết, xóm Côm thuộc diện hộ nghèo năm 2024 có khó khăn về nhà ở. Với sự chung tay của cộng đồng, sự phấn đấu của bản thân cùng nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Thiết xây xong ngôi nhà mới, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Ông Bùi Văn Hòa, trưởng xóm Côm cho biết: Nhờ nguồn lực hỗ trợ giải quyết chiều thiếu hụt về nhà ở, gia đình ông Thiết đã được công nhận thoát nghèo năm 2025.

Xóm Côm là một trong những địa bàn vùng khó của xã Yên Thủy. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Một bộ phận lao động trẻ đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ngoại tỉnh. Trong năm, số hộ nghèo của xóm giảm từ 6 xuống còn 5 hộ so với năm 2024. Qua rà soát, hầu hết các trường hợp hộ nghèo do thiếu hụt chỉ số lao động việc làm; 1 trường hợp cần hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở.

Đoàn công tác Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá mức độ, nguyên nhân thiếu hụt của hộ nghèo nhằm có giải pháp cụ thể hỗ trợ

Đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau 4 năm triển khai thực hiện, các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đều được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm kiếm việc làm. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Tổng số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn xã đạt trên 98%. Hầu hết hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.

Giai đoạn 2024 – 2025, thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, địa phương đã triển khai mô hình chăn nuôi bò lai sind với 86 hộ tham gia, hưởng lợi; mở 2 lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho 36 học viên.

Cũng theo chia sẻ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tuấn, trong giai đoạn, phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo là người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội nên việc thoát nghèo hết sức khó khăn. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong những năm tiếp theo, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch rà soát, phân loại và tìm nguyên nhân thiết hụt của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có giải pháp cụ thể hỗ trợ từng hộ; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm nghèo, tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được lồng ghép với các chương trình, dự án khác đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân xã Yên Thủy

Xã cũng tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các dự án lồng ghép khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ nghèo được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình.

Mặt khác, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm thu hút và giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương thức đa chiều qua các mức độ thiếu hụt.

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời các ngành, đoàn thể hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách xã hội về y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bùi Minh