Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Xã Yên Lập – vùng miền núi rộng hơn 69km2 với 42 khu dân cư – từ lâu được biết đến là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số. Trên 29.000 con người nơi đây đã cùng nhau tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, giàu truyền thống và đầy sức sống.

Những năm qua, cùng với việc triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước – nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN – đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhưng trên hành trình ấy, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng, những hạt nhân bền bỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng quê giàu truyền thống này.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với xã Yên Lập tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho NCUT hai xã Yên Lập và Thượng Long

Năm 2025, xã Yên Lập có 42 NCUT được phê duyệt, gồm già làng, trưởng khu, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất kinh doanh giỏi, nghệ nhân, thầy thuốc, trí thức... Họ là những con người gắn bó trọn đời với bản làng, được bà con quý trọng không chỉ vì kinh nghiệm sống mà còn bởi tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chính lực lượng này đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương đúng, việc hay cách làm tốt vào đời sống hằng ngày.

Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán của đồng bào và uy tín cá nhân, họ đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia hoà giải nhiều vụ việc nhỏ ngay tại cơ sở. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình do họ khởi xướng đã đem lại hiệu quả, khích lệ bà con mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Không ít trí thức trẻ người DTTS của xã cũng đang ngày càng khẳng định vai trò trong lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ, gieo vào lớp trẻ khát vọng học tập, vươn lên.

Ở nhiều khu dân cư, NCUT còn đi đầu trong phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Họ không chỉ vận động Nhân dân trồng rừng, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế trang trại, mà còn trực tiếp làm gương bằng chính mô hình của gia đình mình. Nhờ sự tiên phong ấy, nhiều hộ nghèo đã có việc làm, nhiều thanh niên tìm được hướng đi mới từ chăn nuôi, sản xuất lâm sản hay trồng dược liệu. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, lực lượng NCUT đóng vai trò nòng cốt trong vận động bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Không chỉ trong phát triển kinh tế – xã hội, NCUT còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Ở nhiều khu dân cư, nhiều NCUT vẫn đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng khu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận... Với tinh thần trách nhiệm cao, họ luôn thẳng thắn góp ý tại các kỳ tiếp xúc cử tri, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp địa phương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phát triển. Dẫu tuổi đã cao, họ vẫn nhiệt tâm với việc chung, luôn có mặt trong mọi phong trào của xã.

Nhiều hoạt động cộng đồng cũng mang đậm dấu ấn của đội ngũ NCUT và thanh niên DTTS: Hiến đất làm đường giao thông, góp ngày công xây dựng nhà văn hóa; tham gia xóa nhà tạm, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết; mở rộng các mô hình sản xuất tạo việc làm cho lao động địa phương. Từ những việc làm âm thầm ấy, diện mạo nông thôn Yên Lập thay đổi từng ngày, cơ sở hạ tầng khang trang hơn, đời sống Nhân dân nâng cao rõ rệt.

Trong phong trào bảo tồn văn hóa, nhiều NCUT đã trở thành người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hoạch ở khu Hạ Bạc là một ví dụ tiêu biểu. Với niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm, ông đã duy trì và truyền dạy đội múa trống đu của đồng bào Mường, giúp lớp trẻ hiểu, trân trọng và tự hào hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Hay như ông Nguyễn Mạnh Thể – Bí thư chi bộ, Trưởng khu Thiện 2 – người luôn tiên phong trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Ông Hà Tiến Thưởng – NCUT, Bí thư Chi bộ khu Đồng Dân tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các nội dung sinh hoạt chi bộ

Là NCUT, Bí thư Chi bộ ở khu Đồng Dân, ông Hà Tiến Thưởng cũng là tấm gương sáng trong tuyên truyền, xây dựng mô hình gia đình học tập, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều hộ dân. Ông chia sẻ: Sau khi quá trình công tác về nghỉ tại địa phương, được tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ, NCUT ở khu dân cư, tôi luôn cố gắng nắm bắt các thông tin thời sự, chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và địa phương để truyền tải đến chi bộ và khu dân cư, tạo được sự đồng thuận cao. Nhờ vậy, các phong trào, hoạt động tại khu Đồng Dân đều khá sôi nổi, được các cấp các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu, lực lượng thanh niên người DTTS cũng đang trở thành nhân tố mới trong cộng đồng. Những cái tên như anh Nguyễn Văn Thoại (khu Tâm Bưởi), chị Trịnh Thị Thu (khu Đồng Chung)... vừa là Bí thư Chi đoàn, vừa là cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, từng bước khẳng định vai trò của lớp trẻ trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh DTTS của xã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia – kết quả từ sự nỗ lực của bản thân và sự động viên không nhỏ từ chính những NCUT trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Phi Trường - Phó phòng Văn hoá Xã hội xã Yên Lập cho biết: Thời gian qua đội ngũ NCUT, trí thức và thanh niên DTTS đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của xã Yên Lập. Họ là điểm tựa tinh thần, là trung tâm đoàn kết, là những tấm gương về tinh thần tự lực tự cường. Sức lan tỏa từ những con người bình dị ấy đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khu vực đồng bào DTTS của xã vẫn còn không ít khó khăn: Tốc độ phát triển kinh tế chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; nhiều tiềm năng về đất đai, rừng và sản xuất hàng hóa chưa được khai thác hiệu quả; cơ sở hạ tầng ở một số khu còn hạn chế. Đó là những thách thức đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, đặc biệt là đội ngũ NCUT – những người được cộng đồng gửi gắm niềm tin.

Trong thời gian tới, xã Yên Lập xác định tiếp tục củng cố và phát huy mạnh mẽ vai trò NCUT. Chính quyền địa phương sẽ quan tâm hơn tới việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến; tạo điều kiện để NCUT được tham gia tập huấn, tiếp cận thông tin, mở rộng hiểu biết để tuyên truyền hiệu quả hơn. Song song, xã cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh niên DTTS – những người sẽ kế tục vai trò của thế hệ đi trước trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ bao đời nay, cộng đồng các dân tộc xã Yên Lập vẫn được gắn kết bởi những con người yêu bản làng, sống trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Và chính đội ngũ người có uy tín đã, đang và sẽ tiếp tục là những ngọn lửa ấm giữ gìn sự đoàn kết ấy, góp phần đưa quê hương miền núi giàu truyền thống này phát triển vững bền trong tương lai.

Vĩnh Hà