Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ – Cầu nối nhân ái nâng cánh ước mơ

Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời, góp phần bảo đảm quyền được sống, được chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Từ căn nhà dột nát đến mái ấm an toàn

Gia đình anh Bạch Văn Huấn, chị Lê Thị Hồng (thôn 6, xã Vĩnh Hưng) từng sống trong căn nhà cấp 4 được xây từ năm 1996, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, mỗi khi mưa đều bị dột. Anh Huấn bị khiếm thị, sức khỏe yếu; chị Hồng làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh; hai con còn nhỏ (một cháu bị khuyết tật) và mẹ già. Hoàn cảnh khó khăn nên việc xây một ngôi nhà kiên cố chỉ là ước mơ.

Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 145 triệu đồng xây dựng nhà ở. Cùng với sự chung tay của họ hàng, làng xóm, sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà mới rộng trên 50m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Mái ấm mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để các em nhỏ được sống trong môi trường an toàn và yên tâm học tập.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hưng.

Kịp thời hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn kịp thời đồng hành với những trường hợp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Cháu Lê Quỳnh Trang, sinh năm 2024, dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù bị dị tật tim bẩm sinh phức tạp (tứ chứng Fallot), cần phẫu thuật sớm để duy trì sự sống. Gia đình cháu hoàn cảnh khó khăn, bố, mẹ đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Trong khi đó, tổng chi phí phẫu thuật cho cháu tại Bệnh viện Tim Hà Nội là 115 triệu đồng.

Thấu hiểu hoàn cảnh, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ hơn 36 triệu đồng, giúp ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời. Ca mổ đã thành công, sức khỏe của bé Trang hiện ổn định, mở ra cơ hội được sống và phát triển như bao trẻ em khác.

Từ những câu chuyện cụ thể, vai trò của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ngày càng được khẳng định. Riêng năm 2025, Quỹ đã vận động được gần 6 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai nhiều chương trình ý nghĩa: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 15 gia đình trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phẫu thuật, điều trị bệnh tim bẩm sinh và bệnh hiểm nghèo cho 22 trẻ; tổ chức khám sàng lọc tim cho hơn 500 trẻ em tại các vùng khó khăn; trao 120 suất học bổng và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có nguy cơ bỏ học.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với cơ sở y tế tổ chức siêu âm tim miễn phí cho trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: Các hoạt động của Quỹ luôn hướng tới hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm và mang lại hiệu quả lâu dài. Mỗi trường hợp trẻ em được giúp đỡ không chỉ về tài chính, mà còn là sự đầu tư cho tương lai, giúp các em vượt qua rào cản hoàn cảnh để vươn lên.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho trẻ em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh xác định tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trẻ em trên địa bàn. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Quỹ nhằm tăng cường nhận diện, thu hút sự đồng hành của cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Cùng với đó, Quỹ chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức tổ chức; tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh vận động, đa dạng hóa nguồn lực, xã hội hoá để mở rộng phạm vi, nâng mức hỗ trợ trẻ em. Quỹ cũng chú trọng nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong rà soát, đề xuất đối tượng, bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót trẻ em cần trợ giúp.

Bằng những chương trình cụ thể, hiệu quả và được triển khai đúng đối tượng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo đảm quyền lợi chính đáng của trẻ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Toàn