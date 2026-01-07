Thời tiết ngày 7/1: Rét đậm bao trùm Bắc Bộ, Mẫu Sơn xuống dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ, gây mưa rào diện rộng, nền nhiệt giảm phổ biến 4-7 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh khiến nhiều vùng biển động, tiềm ẩn rủi ro cao đối với hoạt động hàng hải và đánh bắt.

Số liệu nhiệt độ thực đo lúc 5 giờ 30 phút cho thấy nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao.

Tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ phổ biến dưới 10 độ C. Lai Châu ghi nhận 8,5 độ C tại Tam Đường; Sơn La 8,1 độ C, riêng Mộc Châu chỉ 5 độ C. Ở Lào Cai, Sa Pa xuống 4,4 độ C, Mù Cang Chải 10 độ C; Yên Bái đo được 12,9 độ C. Điện Biên có mức nhiệt cao hơn, khoảng 14,2 độ C.

Khu vực Đông Bắc tiếp tục rét đậm trên diện rộng. Cao Bằng phổ biến 8-9,5 độ C; Lạng Sơn 8,9 độ C, riêng Mẫu Sơn xuống rất thấp, chỉ 2,9 độ C, tiệm cận ngưỡng băng giá. Bắc Kạn và Thái Nguyên dao động 10-10,8 độ C. Phú Thọ, Hòa Bình phổ biến 9-11 độ C; Mai Châu 7,8 độ C, Tam Đảo 6,9 độ C.

Rét đậm bao trùm Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN

Tại đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C. Hà Nội đo được 10,2 độ C tại Hà Đông. Bắc Ninh 10,1 độ C; Hải Dương 11,1 độ C; Hưng Yên 12,2 độ C; Thái Bình 13,1 độ C; Nam Định 13,2 độ C; Ninh Bình 13,8 độ C. Khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng dao động 12-13,3 độ C.

Bắc Trung Bộ duy trì rét, song nhiệt độ nhỉnh hơn so với Bắc Bộ. Thanh Hóa phổ biến 12,8-13,5 độ C; Nghệ An (TP Vinh) 13,2 độ C; Hà Tĩnh 14,2 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nền nhiệt thấp kèm rét đậm, rét hại có thể tiếp tục duy trì trong những ngày tới, đặc biệt tại vùng núi cao Bắc Bộ. Người dân cần chủ động các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe; các địa phương miền núi đề phòng băng giá, sương muối gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-3 m, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 3-5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 4-6 m, biển động mạnh. Ghi nhận cho thấy một số trạm và khu vực đã xuất hiện gió giật mạnh, làm gia tăng mức độ nguy hiểm trên biển.

Dự báo trong ngày và đêm 7/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) cùng vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 8/1, gió mạnh và sóng lớn tiếp tục duy trì trên nhiều vùng biển, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2.

Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân, chủ tàu thuyền theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, hạn chế ra khơi khi điều kiện thời tiết nguy hiểm; các địa phương vùng núi Bắc Bộ chủ động biện pháp phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe người dân và sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; vùng núi và trung du 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C; vùng núi 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam có 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

