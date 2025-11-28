Thời tiết ngày 28/11: Bão số 15 giật cấp 14, vùng biển miền Trung biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 tiếp tục duy trì cường độ mạnh và di chuyển chậm, gây thời tiết nguy hiểm cho các vùng biển giữa và phía Tây Bắc Biển Đông. Hồi 4 giờ ngày 28/11, tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103–117 km/giờ), giật cấp 14; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 29/11, bão gần như giữ nguyên vị trí vĩ độ, dịch chuyển nhẹ về phía Tây và vẫn còn hoạt động trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách Song Tử Tây khoảng 260 km. Cường độ bão giảm xuống còn cấp 10, giật cấp 14, trong khi tốc độ di chuyển chỉ khoảng 3 km/giờ, cho thấy xu hướng suy yếu chậm nhưng vẫn gây gió mạnh và sóng lớn trên khu vực rộng.

Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Đến 4 giờ ngày 30/11, tâm bão được dự báo ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300 km về phía Đông. Bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 9–10, giật cấp 13 và chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Sang sáng 1/12, bão tiếp tục suy yếu khi ở gần 14,1 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Gia Lai chỉ còn 210 km. Sức gió vùng gần tâm giảm xuống cấp 9, giật cấp 12; hướng di chuyển lệch sang Tây Bắc chậm rãi 3–5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, đã có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9; các trạm đảo như Bạch Long Vĩ, Lý Sơn ghi nhận gió cấp 6–7, giật cấp 8–9; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Giữa Biển Đông – đặc biệt là khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa – đang chịu tác động mạnh nhất của bão với gió cấp 7–9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng biển cao trung bình 4–6 m, riêng gần tâm bão cao tới 7–9 m, biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt khi gió tăng lên cấp 6–7, sau mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9–10; sóng cao 5–7 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trong các khu vực trên đều có nguy cơ cao gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi hơn 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

