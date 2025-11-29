Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới, bão số 15 giảm cấp di chuyển chậm

Bão số 15 giảm cấp, vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và tốc độ. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h) (lúc 13 giờ mạnh cấp 9-10), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.Dự báo đến 16 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h, cương độ cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.Đến 16 giờ ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3km/h. Bão suy yếu dần, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 250km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ từ 3-5km/h và tiếp tục suy yếu thêm; cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về áp thấp nhiệt đới, chiều nay (29/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 10-15km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

