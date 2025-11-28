Cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế

Trong thời gian triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, Thuế tỉnh đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của các Thuế cơ sở và người dân về việc có đối tượng xấu sử dụng các thủ đoạn công nghệ cao, mạo danh cán bộ, công chức thuế hoặc cơ quan Thuế để lừa đảo.

Cán bộ Thuế trực tiếp đến hộ kinh doanh để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi.

Cụ thể các hình thức lừa đảo phổ biến: Mạo danh cán bộ, công chức thuế gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với người nộp thuế (NNT) yêu cầu cài đặt các phần mềm giả mạo để hướng dẫn hoàn thuế, cập nhật thông tin mã số thuế, căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế.

Các đối tượng còn giả mạo cơ quan Thuế gửi thông báo, giấy mời... qua Zalo của NNT để yêu cầu đến làm việc về các nội dung như: “Tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị kê khai, nộp thuế; triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn và áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng”. Đối tượng mạo danh yêu cầu “trước khi lên cơ quan thuế, NNT phải kê khai thuế điện tử để nhận hồ sơ điện tử và mã định danh mang lên để đối chiếu”.

Bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh cho biết: Hành vi của các đối tượng trên là hoạt động lừa đảo, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa của cơ quan thuế, công chức thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị NNT đề cao cảnh giác với các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mạo danh.

Khi nhận được thông báo, giấy mời hoặc nghi ngờ là hành vi mạo danh, lừa đảo, NNT liên hệ ngay với cơ quan Thuế tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 376, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại đường dây nóng: 0210.220.6789 hoặc liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để khai báo và nhận được hỗ trợ.

Trường Quân