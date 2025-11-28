Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế

Trong thời gian triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, Thuế tỉnh đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của các Thuế cơ sở và người dân về việc có đối tượng xấu sử dụng các thủ đoạn công nghệ cao, mạo danh cán bộ, công chức thuế hoặc cơ quan Thuế để lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế

Cán bộ Thuế trực tiếp đến hộ kinh doanh để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi.

Cụ thể các hình thức lừa đảo phổ biến: Mạo danh cán bộ, công chức thuế gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với người nộp thuế (NNT) yêu cầu cài đặt các phần mềm giả mạo để hướng dẫn hoàn thuế, cập nhật thông tin mã số thuế, căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế.

Các đối tượng còn giả mạo cơ quan Thuế gửi thông báo, giấy mời... qua Zalo của NNT để yêu cầu đến làm việc về các nội dung như: “Tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị kê khai, nộp thuế; triển khai định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn và áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng”. Đối tượng mạo danh yêu cầu “trước khi lên cơ quan thuế, NNT phải kê khai thuế điện tử để nhận hồ sơ điện tử và mã định danh mang lên để đối chiếu”.

Bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó trưởng Thuế tỉnh cho biết: Hành vi của các đối tượng trên là hoạt động lừa đảo, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa của cơ quan thuế, công chức thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị NNT đề cao cảnh giác với các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, mạo danh.

Khi nhận được thông báo, giấy mời hoặc nghi ngờ là hành vi mạo danh, lừa đảo, NNT liên hệ ngay với cơ quan Thuế tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 376, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại đường dây nóng: 0210.220.6789 hoặc liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để khai báo và nhận được hỗ trợ.

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lừa đảo mạo danh tỉnh Phú Thọ Cán bộ công chức Hộ kinh doanh công chức thuế đối tượng Công nghệ cao Thuế giá trị gia tăng Cảnh báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Văn phòng di động” của giới trẻ

“Văn phòng di động” của giới trẻ
2025-11-27 09:41:00

baophutho.vn Cùng với sự bùng nổ của công nghệ số và phong cách làm việc linh hoạt, giới trẻ đang tạo nên một khái niệm mới về “văn phòng”. Không còn bị...

Chìa khóa giảm nghèo ở Lạc Sơn

Chìa khóa giảm nghèo ở Lạc Sơn
2025-11-26 10:26:00

baophutho.vn Những buổi chiều đi qua các xóm Mè, xóm Dài hay phố Tân Giang của xã Lạc Sơn, dễ thấy một bức tranh đang dần sáng lên: Những ngôi nhà khang...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long