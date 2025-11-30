Chung tay làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX), đảm bảo thống nhất, đồng bộ với cơ sở dữ liệu căn cước và dữ liệu dân cư quốc gia, Phòng CSGT Công an tỉnh cùng Công an các địa phương đang triển khai quyết liệt công tác làm sạch dữ liệu GPLX, hướng tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Công an xã Hy Cương hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX.

Đẩy nhanh tiến độ đồng bộ, số hóa

Những ngày qua, tại các điểm cấp đổi giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các xã, phường ghi nhận lượng người dân đến đổi GPLX từ thẻ bìa sang thẻ PET tăng cao, cho thấy sự đồng thuận và chủ động phối hợp của người dân trong quá trình làm sạch dữ liệu.

Có mặt tại điểm cấp đổi GPLX, Phòng CSGT, Công an tỉnh từ sớm, anh Phan Hoàn (sinh năm 1977, ở phường Nông Trang) cho biết: Giấy phép lái xe A1 của tôi được cấp từ năm 1995, đến nay vẫn sử dụng nhưng đã cũ, rách. Tôi cũng định đổi lại nhưng do công việc bận rộn nên chưa sắp xếp được. Khi làm căn cước công dân gắn chip, tôi muốn tích hợp giấy phép lái xe nhưng không được vì không có dữ liệu. Mỗi khi ra đường tôi vẫn phải mang theo bản giấy, nhiều lúc khá bất tiện. Khi xuất trình, lực lượng CSGT cũng không tra cứu được thông tin nên việc xử lý mất nhiều thời gian nên hôm nay tôi ra Phòng CSGT cấp đổi sang thẻ PET.

Để hỗ trợ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an cấp xã đã tăng cường lực lượng phục vụ làm sạch dữ liệu và cấp đổi GPLX sang thẻ PET. Tại Công an xã Thanh Ba, căn cứ chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư phối hợp thực hiện. Công an xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, từ đó tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác làm sạch dữ liệu.

Thượng tá Trần Tiến Quân - Trưởng Công an xã Thanh Ba cho biết: “Để hoàn thành việc làm sạch dữ liệu GPLX và cấp đổi, Công an xã đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với 49 Tổ bảo vệ ANTT cơ sở, cùng các trưởng khu dân cư, đoàn viên, hội viên tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin chủ xe, số khung, số máy, căn cước công dân, biển số, giấy phép lái xe... đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác, thống nhất theo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Cán bộ, chiến sĩ làm việc ngoài giờ hành chính và cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ”. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành làm sạch 2.700/10.061 dữ liệu đăng ký xe (đạt 27%) và 817/931 dữ liệu GPLX (đạt 88%).

Công an phường Phúc Yên trực tiếp về cơ sở, hướng dẫn người dân kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin liên quan đến phương tiện và GPLX.

Bảo đảm dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn vẫn còn số lượng lớn GPLX bằng giấy bìa cũ đang được sử dụng. Đây là loại giấy phép được cấp trong giai đoạn người dân sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số hoặc không có đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh. Việc thiếu hoặc sai lệch thông tin dẫn đến khó khăn trong quá trình quản lý, đồng bộ dữ liệu cũng như khi người dân thực hiện tích hợp GPLX vào các ứng dụng điện tử.

Vì vậy, từ ngày 20/10 đến hết ngày 31/12, Công an tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai làm sạch dữ liệu GPLX để đảm bảo dữ liệu thống nhất, đầy đủ và chính xác, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính và tích hợp thông tin GPLX trên nền tảng số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Công an tỉnh khuyến khích người dân đổi GPLX bằng giấy bìa được cấp trước ngày 1/7/2012 sang GPLX bằng vật liệu PET. Thẻ PET có nhiều ưu điểm như: Độ bền cao, chống thấm nước, chịu nhiệt, chống mài mòn, tích hợp mã QR để tra cứu, chống làm giả. Đặc biệt, GPLX PET có thể tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân sử dụng GPLX điện tử khi tham gia giao thông, giảm nguy cơ mất hoặc hư hỏng thẻ vật lý.

Thực hiện Kế hoạch 3540/KH-CAT-PC08, ngày 7/10/2025 của Công an tỉnh, đến nay lực lượng CSGT và Công an các xã, phường đã làm sạch 81.980 dữ liệu GPLX do Cục CSGT gửi về (đạt 89,2% chỉ tiêu); đồng thời thu thập thông tin đối với 4.509 GPLX bằng giấy bìa không có thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Việc làm sạch dữ liệu và chuyển đổi GPLX từ giấy bìa sang thẻ PET không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là quyền lợi và sự đóng góp thiết thực của mỗi người dân vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Người dân có thể nộp hồ sơ đổi hoặc cấp lại GPLX tại Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ; bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng