Thời tiết ngày 29/11: Bão số 15 duy trì cường độ mạnh, di chuyển chậm trên khu vực giữa Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 29/11, bão số 15 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông với tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ chậm, chỉ 5-10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 30/11, tâm bão giữ vị trí gần như ít dịch chuyển, ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 330 km về phía Đông. Cường độ bão không thay đổi, duy trì sức gió cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc 3-5 km/giờ.

Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Đến 4 giờ ngày 1/12, bão bắt đầu suy yếu khi ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 300 km. Sức gió giảm xuống cấp 9, giật cấp 12 và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Đến sáng 2/12, bão tiếp tục suy yếu. Tâm bão ở gần 13,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 230 km. Sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12; hướng di chuyển chuyển dần sang Tây Tây Nam với tốc độ 3-5 km/giờ.

Hoàn lưu bão gây thời tiết nguy hiểm trên diện rộng. Ở khu vực Bắc Biển Đông (gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn ghi nhận gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Vùng biển phía Tây Bắc giữa Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 7-8; khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Sóng biển cao phổ biến 3-5 m, riêng gần tâm bão đạt 6-8 m; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cơ quan khí tượng khuyến cáo thuyền trưởng, ngư dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, chủ động vòng tránh hoặc nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 19-22, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

