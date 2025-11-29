Quyết liệt tháo gỡ khó khăn Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu là công trình giao thông chiến lược, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho vùng Tây Bắc. Với mục tiêu kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, dự án luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh. Thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp”, tập trung giải quyết các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Nhà thầu huy động thiết bị máy móc thi công khu vực xã Đà Bắc.

Đến nay, dự án đã triển khai đồng bộ 4 gói thầu xây lắp, với khoảng 20 mũi thi công chính trải dài trên toàn tuyến. Công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt 97%, bàn giao 32,8/34 km, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung thi công những đoạn đã có mặt bằng.

Nhà thầu tập trung thi công cầu Hòa Sơn thuộc Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Trên địa phận các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong đã thu hồi 173,83ha đất, chi trả bồi thường 352,6 tỷ đồng và bàn giao 20,7/21,75 km mặt bằng; phần còn lại 1,05km dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025.

Gói thầu số 2 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả – Sơn Hải – Sông Đà 10 thi công, đang triển khai hai mũi chính: Mở đường công vụ, hoàn thiện bãi công trường, thi công móng trạm trộn, trạm nghiền; đào nền đường và hoàn thiện các hạng mục cửa hầm số 02. Khối lượng đào nền đạt 98.000/850.000 m3.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Gói thầu XL-03, giá trị 5.300 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn làm nòng cốt là gói có quy mô lớn nhất, gồm thi công cầu Hòa Sơn, 13 cầu cạn và toàn bộ công trình trên tuyến từ Km40+750 đến Km50+260. Được khởi công từ tháng 5/2025, hiện gói thầu đang duy trì hơn 10 mũi thi công.

Tại công trình cầu Hòa Sơn, nhà thầu tập trung hai mũi chủ lực thi công cọc định vị, hạ ống vách và đổ bê tông cọc khoan nhồi cho trụ tháp P8, P9 (đã hoàn thành 16/90 cọc, 36/90 ống vách). Tại cảng Thung Nai, đơn vị thi công cũng hoàn thành 16/24 cọc khoan nhồi cầu cảng, đẩy nhanh tiến độ tổ hợp sà lan và gia công ống vách.

Sau cầu Hòa Sơn, các mũi thi công đã hoàn thành hàng trăm cọc khoan nhồi tại các cầu trên tuyến, tổng khối lượng đào nền đạt 2,54/4,9 triệu m3, góp phần quan trọng hình thành các đoạn tuyến cơ bản.

Theo đại diện nhà thầu gói thầu XL 03, với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, đơn vị duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, phấn đấu hoàn thành gói thầu trước ngày 22/12/2025. Tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đường công vụ, duyệt khối lượng thiết kế và công tác nghiệm thu, thanh toán để bảo đảm nguồn vốn cho tái sản xuất.

Nhà thầu đã phát động phong trào thi đua cao điểm từ 15/10 - 22/12/2025, tập trung vào các hạng mục khối lượng lớn như thân – bệ trụ, sản xuất dầm I33... nhằm bù tiến độ chậm của quý III/2025.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện toàn dự án đạt 716,5/8.332 tỷ đồng, bằng 8,6% giá trị hợp đồng, chậm 0,24% so với kế hoạch. Trong đó, gói XL-01 đạt 12,8%, chậm 0,23%; XL-02 đạt 7,34%, chậm 0,78%; XL-03 đạt 8,52%, chậm 0,15%; XL-04 đạt 0,23%, đảm bảo tiến độ kế hoạch. Toàn tuyến đã thông đường được 10km.

Về giải ngân, vốn giao 8.243 tỷ đồng, đã giải ngân 3.385 tỷ đồng, đạt 41%. Dự kiến năm 2025 sẽ giải ngân 100% kế hoạch nếu được tỉnh cho phép tăng mức tạm ứng hợp đồng lên 70%.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc: Xã Đà Bắc và Cao Sơn còn 1 số hộ dù đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa đồng thuận về giá và loại đất. Một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Xã Tiền Phong có khoảng 28 hộ nuôi cá lồng, tàu thuyền trong phạm vi thu hồi chưa di dời, ảnh hưởng tới thi công đường thủy. Xã Tân Mai một số hộ chưa đồng ý phương án đền bù dù đã công khai niêm yết. Phát sinh 15,46ha ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng do điều chỉnh thiết kế kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn vật liệu, mỏ xa công trường, thủ tục cấp phép kéo dài, giá vật liệu tăng cao... làm chi phí đội lên và ảnh hưởng tiến độ.

Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh xem xét cho phép tăng tạm ứng hợp đồng lên 70% để bảo đảm dòng tiền cho các nhà thầu. Kéo dài thời gian giải ngân khoảng 802,5 tỷ đồng vốn Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội đến hết 31/12/2025. Sớm bố trí vốn giai đoạn hoàn thiện 4 làn xe của tuyến. Đẩy nhanh thủ tục di chuyển đường điện, cáp viễn thông để giải phóng mặt bằng kỹ thuật.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tối đa nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công ngày – đêm, đảm bảo tiến độ. Các xã phải phối hợp chặt chẽ trong đo đạc, kiểm đếm, hỗ trợ bồi thường, tái định cư đúng quy định. Trường hợp cần thiết phải tiến hành cưỡng chế theo luật. Tỉnh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai ưu tiên nhân lực lập phương án cho phần diện tích di dời đường điện, cáp viễn thông, diện tích phát sinh mới. Các sở ngành được yêu cầu xử lý nhanh các thủ tục pháp lý; phối hợp chặt với Ban Quản lý dự án và nhà thầu để tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Với tinh thần chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc chủ động của chủ đầu tư và quyết tâm cao của các nhà thầu, Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang từng ngày “vượt khó”, từng bước về đích. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hòa Bình – Mộc Châu, mà còn mở ra trục phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội toàn vùng Tây Bắc.

Lê Chung