Trường THPT Hùng Vương kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Sáng 1/12, Trường THPT Hùng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ và tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Hùng Vương

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Diễn - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ...

Ra đời ngày 1/12/1945, Trường THPT Hùng Vương là trường trung học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là 1 trong 7 trường trung học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Suốt chặng đường 80 năm, nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích toàn diện và xuất sắc trong nhiệm vụ giáo dục. Từ mái trường này, đã có trên 65 nghìn lượt học sinh các thế hệ tốt nghiệp và trưởng thành, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đứng tốp đầu trong các trường THPT của tỉnh. Năm 2002, Trường THPT Hùng Vương được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cấp Bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia, là 1 trong 3 trường THPT đạt Chuẩn Quốc gia đầu tiên của cả nước.

Trường THPT Hùng Vương đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Ba”...

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Triệu Trung Kiên vì đã có nhiều thành tích trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường THPT Hùng Vương đã đạt được trong 80 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Trường THPT Hùng Vương cần đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các mặt.

Đặc biệt, cần chú trọng quán triệt học tập Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phát triển GD&ĐT; Kết luận số 18 của Thường trực Tỉnh ủy về định hướng phát triển giáo dục trong thời kỳ mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quan trọng về giáo dục trong các văn bản chỉ đạo.

Nhà trường cần tiếp tục giữ vững truyền thống, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, từ đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương ngay từ bậc học phổ thông; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường với gia đình và xã hội, tạo dựng một môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, thân thiện, tích cực.

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trường học; khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, có những sáng kiến, sáng tạo mới để áp dụng vào thực tiễn, giúp các em chủ động trang bị đủ kiến thức về AI, Tin học, Ngoại ngữ, Stem... để trở thành những công dân toàn cầu tham gia vào lực lượng lao động chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện trường học xanh an toàn thông minh. Kết nối hệ sinh thái giáo dục, phối hợp với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, viện trường; xây dựng và phát huy mạng lưới cựu học sinh để nâng đỡ các thế hệ tiếp nối.

Hội Khuyến học tỉnh trao tặng nhà trường 1 phòng máy tính

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hùng Vương cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; tích cực học tập các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại để áp dụng phù hợp, có hiệu quả vào nhà trường. Phấn đấu là đơn vị có chất lượng dạy và học nằm trong tốp đầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh; đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của ngành GD&ĐT Phú Thọ, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Hùng Vương; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng quỹ học bổng nhà trường 100 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 1 phòng máy tính trị giá 200 triệu đồng.

Phương Thanh