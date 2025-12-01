Sửa đổi Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT, ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư 06 tập trung vào 3 nội dung chính, bao gồm: cách thức lựa chọn các dự án dự thi cuộc thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị dự thi.

Theo đó, việc sửa đổi quy định về tổ chức cuộc thi cấp đơn vị dự thi hướng tới các đơn vị dự thi phải thực hiện lựa chọn dự án dự thi thông qua hình thức tổ chức cuộc thi, vận dụng quy chế được ban hành. Điều này giúp các dự án dự thi khi được lựa chọn tham dự cấp quốc gia không bỡ ngỡ khi tham dự cuộc thi. Các đơn vị cũng được yêu cầu nâng cao tính trung thực trong nghiên cứu khoa học thông qua việc cụ thể hóa các yêu cầu như công bố công khai dự án dự thi được chọn đi tham dự cấp quốc gia, làm rõ thêm trách nhiệm của người hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Mặc dù điều này đã được quy định trước đó nhưng trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06, nội dung này được nhấn mạnh hơn và đưa vào các đối tượng cụ thể nhằm nâng cao liêm chính khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học, kĩ thuật. Các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia khi được công bố công khai, đảm bảo có sự giám sát của xã hội, đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung để công tác tổ chức cuộc thi được hoàn thiện hơn, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trở thành một hoạt động thường xuyên trong nhà trường, thúc đẩy dạy, học theo định hướng phát triển khoa học, kỹ thuật STEM, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển đất nước theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Thông tư quy định cách tính số lượng dự án dự thi được tham dự cấp quốc gia căn cứ vào tỉ lệ của số lượng dự án được dự thi cấp Sở Giáo dục và Đào tạo so với tổng số lượng các dự án dự thi của các sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc. Việc quy định này hướng đến cuộc thi công bằng hơn.

Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có quy mô và phong trào cuộc thi tốt sẽ được cử số lượng dự án dự thi cấp quốc gia tương xứng, tránh việc cào bằng và không thực sự khuyến khích phong trào. Những Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có phong trào sâu rộng nếu muốn tăng số lượng dự án dự thi cấp quốc gia sẽ phải cân nhắc việc khuyến khích, đẩy mạnh phong trào để có thể có thêm đại diện ở cấp quốc gia.

Các đơn vị dự thi có quy mô nhỏ được cử tối đa 3 dự án dự thi cấp quốc gia. Các đơn vị có quy mô lớn hơn, với tỉ lệ dự án tham dự cuộc thi ở cấp đơn vị lớn hơn 1% và nhỏ hơn hoặc bằng 5% sẽ được đăng kí tối đa 6 dự án; tỉ lệ dự án dự thi lớn hơn 5% và nhỏ hơn hoặc bằng 10% sẽ được đăng kí tối đa 9 dự án; tỉ lệ dự án dự thi lớn hơn 10% được đăng ký tối đa 12 dự án.

Đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng kí tối đa 3 dự án dự thi, tăng 1 dự án so với quy định trước đó tại Thông tư 06.

Nhằm động viên phong trào của các địa phương, Thông tư quy định đơn vị dự thi được cử thêm 1 dự án dự thi trên mỗi dự án đoạt giải Tư trở lên tại cuộc thi quốc tế trong năm liền kề trước đó.

Để bảo đảm tính ổn định, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 có điều kiện chuyển tiếp đối với cuộc thi năm học 2025-2026 về số lượng dự án dự thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo sau sáp nhập tỉnh, thành phố, số dự án dự thi tối đa là tổng số dự án dự thi của các đơn vị dự thi trước khi sáp nhập.

Nguồn baotintuc.vn