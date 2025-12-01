Giáo dục
Trường Tiểu học Hương Sơn hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Sáng 1/12, Trường Tiểu học Hương Sơn, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số.

Hoạt động thu hút sự tham gia đầy đủ của cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường. Đây là dịp để các em được tiếp cận những kiến thức quan trọng về quyền trẻ em, bình đẳng giới, kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử văn minh – những hành trang thiết yếu trong thời đại số.

Nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học như toàn trường khởi động 4 động tác tượng trưng cho thông điệp cốt lõi Tôn trọng – An toàn – Bình đẳng – Cùng nhau học tốt hơn.

Tiếp đó, các em được thưởng thức tiểu phẩm tuyên truyền do chính học sinh dàn dựng. Với cách thể hiện chân thật, hồn nhiên mà sâu sắc, tiểu phẩm đã gửi gắm thông điệp: hãy biết lắng nghe, tôn trọng, không kỳ thị, không bạo lực và luôn lên tiếng trước những hành vi sai trái.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được tham gia trò chơi Học mà vui – Vui mà nhớ lâu, trả lời các câu hỏi về bình đẳng giới, kỹ năng phòng tránh bạo lực, an toàn mạng và hành vi ứng xử đẹp. Hoạt động giúp học sinh ghi nhớ thông điệp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả; đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu và phát huy sự mạnh dạn của mình.

Trường Tiểu học Hương Sơn hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn tham gia chơi trò chơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong tiết Sinh hoạt dưới cờ.

Phát biểu tại chương trình, Cô giáo Trần Thị Tố Oanh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và bình đẳng. Cô kêu gọi thầy cô, phụ huynh và toàn thể học sinh chung tay bảo vệ sự an toàn và tôn trọng lẫn nhau, ứng xử văn minh – tử tế, phòng ngừa và lên tiếng trước mọi hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực trên không gian mạng – nơi trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong thời đại số.

Trường Tiểu học Hương Sơn hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Học sinh tích cực tham gia hội thi vẽ tranh và viết thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường.

Chương trình hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 đã được Trường Tiểu học Hương Sơn phát động bắt đầu từ ngày 15/11 – 15/12. Trước đó, giáo viên chủ nhiệm toàn trường đã triển khai hoạt động truyền thông bổ trợ cho học sinh thông qua video, sinh hoạt lớp, tiết học Đạo đức và Hoạt động trải nghiệm.

Trường Tiểu học Hương Sơn hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

Cô giáo và các bạn học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn cùng nhau tìm hiều về bình đẳng giới.

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025 tại Trường Tiểu học Hương Sơn không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà còn góp phần gieo mầm những giá trị nhân văn, tạo dựng một thế hệ học sinh biết tôn trọng – yêu thương – đồng cảm và sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Trung Đông


Trung Đông

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng Hương Sơn trường Tiểu học năm 2025 tỉnh Phú Thọ Tuyên truyền Chương trình bạo lực trên cơ sở giới an toàn Tôn trọng
Phát triển năng lực số cho học sinh

Phát triển năng lực số cho học sinh
2025-12-01 14:54:00

baophutho.vn Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, việc trang bị năng lực...

Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ

Phát huy hiệu quả quy chế dân chủ
2025-11-29 11:00:00

baophutho.vn Những năm gần đây, Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC),...

Tâm huyết thắp lửa đam mê

Tâm huyết thắp lửa đam mê
2025-11-29 06:20:00

baophutho.vn Giữa những đổi thay của giáo dục thời đại 4.0, vẫn có những thầy cô giáo lặng lẽ, bền bỉ cống hiến với tất cả tình yêu và lòng tin vào con...

