Hội nghị công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

Chiều 1/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo Nguyễn Hải và tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đồng thời, hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho đồng chí nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tiến Sinh

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Tiến Sinh và trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hải, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND Trần Duy Đông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nhận quyết định tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Tiến Sinh trong suốt quá trình công tác. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ, đảng viên; gương mẫu chấp hành quy định nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và đóng góp kinh nghiệm, ý kiến xây dựng phát triển địa phương...

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng trên cương vị mới, trọng trách mới, các đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, không ngừng phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; sớm bắt tay ngay vào công việc, nắm bắt công việc nhanh, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời, khẳng định các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tại các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng các cơ quan, đơn vị đoàn kết, chung sức, đồng lòng đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Các cơ quan mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh để các cơ quan Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

Lệ Oanh