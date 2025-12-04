Ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026

Ngày 4/12, các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026; tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu II; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Đảng ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đặc biệt, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương về tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả cao...

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng và nâng cao tiềm lực quốc phòng địa phương trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt công tác chính sách người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”...

Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 Trần Văn Bắc ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; phối hợp với các lực lượng nắm chắc, đánh giá, dự báo và quản lý tốt địa bàn, kịp thời tham mưu xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự bảo đảm an toàn, hiệu quả; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, đúng quy định đất quốc phòng; tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS xã, phường; đẩy mạnh chuyển đồi số trong lực lượng vũ trang tỉnh...

Đồng chí nhấn mạnh, ngay trong quý I, năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; trong đó, chú trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; giải quyết xuất ngũ và tổ chức đón nhận bộ đội xuất ngũ chặt chẽ, đúng quy định...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông điều hành phiên thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Năm 2026, có ý nghĩa rất quan trọng; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong nước, nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; các đề án, kế hoạch về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, nhất là các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để phát sinh điểm nóng, nhất là dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị cũng cần rà soát, củng cố, tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo tổ chức, biên chế mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trương Quốc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu II trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 6 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Lệ Oanh