Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Ngày 3/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (CSTCQT) năm 1972 tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự Đại hội có đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2 cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tỉnh Phú Thọ đã có hơn 3.000 người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, trong đó có nhiều người đã anh dũng hy sinh. Nhằm đáp ứng nguyện vọng của 1.665 hội viên Hội CSTCQT 3 tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc (cũ), ngày 11/11/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh Phú Thọ trên cơ sở sáp nhập Hội CSTCQT 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình. Hội thành lập và đi vào hoạt động nhằm tập hợp, động viên, giúp đỡ hội viên trong cuộc sống, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội tri ân liệt sĩ, khơi dậy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Những năm qua, Hội CSTCQT tỉnh Hoà Bình (cũ) đã tích cực hỗ trợ xoá nhà tạm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp đưa 13 hài cốt liệt sĩ về với gia đình. Hội Chiến sĩ bảo vệ TCQT tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã vận động hội viên hiến hơn 1.000 m2 đất để mở đường giao thông và tích cực đóng góp ngân sách cho địa phương trị giá 2 tỷ đồng, ủng hộ quỹ Nghĩa tình cựu chiến binh và quỹ Vì người nghèo hơn 70 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ xoá nhà tạm cho 6 hội viên.

Qua 12 năm hoạt động, Hội CSTCQT tỉnh Phú Thọ (cũ) cũng đã hỗ trợ xây dựng 83 nhà nghĩa tình đồng đội, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm xây dựng 75 nhà tình nghĩa trị giá hơn 3,4 tỉ đồng; phối hợp tổ chức đưa 15 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Hội đã tổ chức thăm, tặng 650 suất quà cho thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam nhân dịp 27/7 hàng năm với tổng trị giá 474 triệu đồng. BCH các Hội thường xuyên tổ chức đưa hội viên thăm lại chiến trường xưa và các di tích lịch sử trong cả nước.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Hội CSTCQT 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ), đã vượt qua khó khăn, thách thức để sớm kiện toàn Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh Phú Thọ. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Hội tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu của tỉnh, đồng thời tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lập trường cách mạng, chung sức, đồng lòng, cùng Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính quyền; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội và đời sống hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội; tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh Phú Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

​Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành, 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đình Lập được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội đã thống nhất suy tôn đồng chí Nguyễn Văn Sản - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ, nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ chức Chủ tịch danh dự Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

​ Nhân dịp này, Hội CSTCQT năm 1972 tỉnh đã trao tặng 17 suất quà tri ân thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.

Hồng Nhung