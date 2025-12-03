Phú Thọ 24h
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự sinh hoạt Chi bộ khu 3B Chu Hóa

Sáng 3/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2025 với Chi bộ khu 3B Chu Hóa, xã Hy Cương. Chi bộ hiện có 36 đảng viên, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo hiệu quả các mặt công tác của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự sinh hoạt Chi bộ khu 3B Chu Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ

Năm 2025, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai; hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; giữ vững an ninh trật tự; thu nhập bình quân của khu đạt gần 75 triệu đồng/người/năm. Tháng 12, Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự sinh hoạt Chi bộ khu 3B Chu Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tặng bộ máy tính cho chi bộ khu 3B

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tinh thần trách nhiệm của đảng viên và công tác chuẩn bị chu đáo. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng gần dân, sát dân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng phát triển của tỉnh sau sáp nhập, đồng chí nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ cơ sở; đề nghị tiếp tục tham mưu, hiến kế; tham gia tổ chức tốt bầu cử Quốc hội và HĐND; vận động Nhân dân thực hiện GPMB các dự án trọng điểm, trong đó có Khu sinh thái nghỉ dưỡng và sân golf; quan tâm chăm lo gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự sinh hoạt Chi bộ khu 3B Chu Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hy Cương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Chi bộ khu 3B một bộ máy tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hy Cương.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

