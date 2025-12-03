Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự sinh hoạt Chi bộ khu 3B Chu Hóa

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tinh thần trách nhiệm của đảng viên và công tác chuẩn bị chu đáo. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng gần dân, sát dân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng phát triển của tỉnh sau sáp nhập, đồng chí nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ cơ sở; đề nghị tiếp tục tham mưu, hiến kế; tham gia tổ chức tốt bầu cử Quốc hội và HĐND; vận động Nhân dân thực hiện GPMB các dự án trọng điểm, trong đó có Khu sinh thái nghỉ dưỡng và sân golf; quan tâm chăm lo gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hy Cương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Chi bộ khu 3B một bộ máy tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hy Cương.