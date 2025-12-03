Phú Thọ - “Đất lành” thu hút doanh nghiệp Nhật Bản

Sở hữu vị trí địa lý chiến lược, hệ thống giao thông thuận lợi, hạ tầng công nghiệp đồng bộ, cùng nỗ lực dẫn đầu trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Tỉnh Phú Thọ là một trong những “bến đỗ” an toàn thu hút số lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 dự án FDI của Nhật Bản. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của địa phương trong mắt nhà đầu tư xứ sở hoa anh đào

Sau gần 30 năm đầu tư tại Vĩnh Phúc (cũ) nay là tỉnh Phú Thọ, Công ty Honda Việt Nam...

...và Công ty Toyota Việt Nam thường xuyên trong Top những doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất, kinh doanh hiệu quả và nộp thuế hàng đầu Việt Nam

Một trong những dự án mang tính biểu tượng cho sự hợp tác đầu tư Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh là Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo đầu tư hạ tầng và được phê duyệt cuối năm 2015

Đây là Khu công nghiệp này dành riêng cho nhà đầu tư Nhật Bản với tổng diện tích trên 200ha. Dự án thuộc vùng kinh tế trung du, trong đó Phú Thọ hưởng lợi trực tiếp từ liên kết vùng, tạo nên “cực tăng trưởng” thu hút doanh nghiệp Nhật Bản

Khu công nghiệp hơn 200ha này được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn khắt khe của nhà đầu tư Nhật Bản

Điều kiện hạ tầng hiện đại, hệ thống logistics kết nối thông suốt, cùng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyên nghiệp giúp nhà đầu tư Nhật Bản yên tâm khi lựa chọn phát triển tại Phú Thọ

Một trong những điểm cộng lớn giúp Phú Thọ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt nhà đầu tư Nhật Bản chính là sự chủ động, quan tâm và kịp thời tháo gỡ khó khăn của chính quyền địa phương đối với mỗi doanh nghiệp

Hiện nay, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản còn tích cực tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội tại địa phương

Từ phong trào trồng cây xanh...

... cho đến các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu di tích tâm linh... Tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Nhật Bản cũng như tạo nền tảng cho sự gắn bó bền chặt giữa nhà đầu tư và mảnh đất Phú Thọ giàu tiềm năng

Lê Minh