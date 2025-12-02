“Thúc” giải ngân, tạo bứt phá mạnh mẽ

Giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trụ cột then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2025. Công tác này là thước đo quan trọng trong đánh giá năng lực cán bộ, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Năm 2025, kế hoạch đầu tư công được giao cho tỉnh Phú Thọ đạt con số ấn tượng 35,94 nghìn tỷ đồng (bao gồm 5,63 nghìn tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2024), trong đó vốn ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng lớn với 23,61 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn khổng lồ này được phân bổ một cách khoa học, phù hợp với quy định về hợp nhất tỉnh và tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành và dự án chuyển tiếp, nhằm tạo động lực phát triển đồng bộ.

Chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu

Kết quả thực hiện cho thấy sự nỗ lực phi thường của cả hệ thống chính trị. Ước tính đến cuối năm, tổng số vốn giải ngân của tỉnh đạt xấp xỉ 34 nghìn tỷ đồng, tương đương 95% tổng vốn kế hoạch. Đáng chú ý hơn, kết quả này đã đạt 182% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cho sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Phú Thủ. Tỷ lệ giải ngân cao đã đưa tỉnh Phú Thủ lọt vào nhóm dẫn đầu toàn quốc.

Để đạt được thành quả trên, UBND tỉnh Phú Thủ đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, coi giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm hàng đầu trong thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ và mang tính hệ thống.

Thứ nhất, kiện toàn bộ máy và phân công trách nhiệm rõ ràng. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách, đồng thời phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên họp giao ban, nghe báo cáo và tháo gỡ khó khăn cho từng Ban Quản lý dự án, từng địa phương. Sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo cấp cao đã rút ngắn quy trình xử lý, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư.

Thứ hai, lấy kết quả giải ngân làm thước đo đánh giá cán bộ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, coi đây là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, uy tín của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Các đơn vị được yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ để kịp thời báo cáo, tìm hướng xử lý dứt điểm.

Thứ ba, tập trung xử lý các tồn đọng lịch sử. Tỉnh đã tích cực triển khai công tác bàn giao các dự án và tổ chức lại các đơn vị chủ đầu tư theo chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý 62 dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài, cùng với việc giải quyết dứt điểm các hồ sơ, nhiệm vụ đang xử lý dở dang tại các tỉnh trước khi thực hiện hợp nhất, tạo mặt bằng thông thoáng về thủ tục và nguồn lực cho các dự án mới.

Mặc dù vốn đã sẵn sàng, các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục, đất đai, giá cả, vật liệu, bãi đổ thải vẫn là rào cản lớn nhất. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, tỉnh Phú Thủ đã dần gỡ được các “nút thắt” này, thể hiện qua tiến độ ấn tượng tại các công trình trọng điểm.

Điển hình là Dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn (8.243 tỷ đồng), có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối vùng. Với sự tập trung chỉ đạo từ UBND tỉnh, các địa phương đã khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư.

Đến nay, công tác GPMB toàn dự án đã đạt 97%, bàn giao 32,8/34 km mặt bằng sạch. Chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị thi công đồng bộ 4 gói thầu xây lắp, với khoảng 20 mũi thi công chính. Kết quả là toàn tuyến đã thông đường được 10 km, và tỷ lệ giải ngân đạt 41% (3.385 tỷ đồng), đặt mục tiêu sẽ giải ngân 100% kế hoạch trong năm 2025.

Tại cấp cơ sở, quyết tâm chính trị thể hiện rõ qua nỗ lực tháo gỡ vướng mắc GPMB tại xã Lương Sơn đối với Dự án đường Quốc lộ 6 đi Khu công nghiệp Nhuận Trạch (tổng mức đầu tư trên 340 tỷ đồng). Dự án này được kỳ vọng mở ra không gian phát triển đô thị - công nghiệp, tạo trục kết nối mới cho vùng động lực phía Đông.

Mặc dù công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hộ vướng mắc về thủ tục bồi thường và tái định cư. Các cơ quan chuyên môn đã thống nhất hướng xử lý dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch và tuân thủ pháp luật: rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, và thực hiện điều chỉnh - cấp đổi giấy tờ theo đúng quy định hiện hành.

Chính quyền xã Lương Sơn đã đặt mục tiêu chính trị rõ ràng: mọi vướng mắc phải được giải quyết dứt điểm, đồng bộ ngay trong đầu tháng 12, cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 15/12 để phục vụ thi công và giải ngân đúng tiến độ của tỉnh. Cam kết này là minh chứng cho trách nhiệm của từng cơ quan trong hệ thống.

Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là thực hiện nhiệm vụ kế hoạch mà còn là việc sử dụng hiệu quả nguồn lực để tạo sự bứt phá về kinh tế-xã hội. Nguồn vốn đã được chuyển hóa thành các công trình, dự án hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới và cải thiện đời sống nhân dân.

Hàng loạt dự án lớn, trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bao gồm: Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Hồ Cánh Tạng, Hệ thống kênh mương Hồ Ngòi Giành, Kè bảo vệ bờ tả sông Thao. Đặc biệt là các tuyến giao thông huyết mạch như Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái, tuyến Thanh Thủy - Thanh Sơn, và Đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B - quốc lộ 70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời Suối Tiên và đền Mẫu Âu Cơ.

Việc hoàn thành các tuyến đường liên vùng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở rộng không gian kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng đô thị - công nghiệp - du lịch.

Với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch trong năm 2025 và lấy hiệu quả vốn đầu tư công làm động lực tăng trưởng, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện và khẳng định quyết tâm và năng lực trong việc thực thi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Những nỗ lực tháo gỡ khó khăn về GPMB và thủ tục, cùng với kết quả giải ngân ấn tượng đang tạo tạo nên những đột phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Chung