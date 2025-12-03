Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” vì người nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Lập Thạch triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Sau sáp nhập, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch thực hiện cho vay tại 6 xã: Lập Thạch, Liên Hòa, Thái Hòa, Sơn Đông, Tiên Lữ và Hợp Lý. Xác định nguồn vốn ưu đãi là động lực quan trọng trong phục vụ sản xuất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đơn vị đã tập trung huy động tốt các nguồn vốn; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch giải ngân vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Để nâng cao chất lượng tín dụng và đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng được thụ hưởng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đoàn thể phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương, tổ chức nhận ủy thác vốn chính sách đảm bảo chặt chẽ, bài bản từ việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn; hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hiện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch cho hơn 12 nghìn lượt hộ vay vốn tín dụng chính sách, tổng dư nợ hơn 731 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với năm 2025. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, mới thoát nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của gia đình và địa phương.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, đồng chí Diệp Bảo Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Hòa cho biết: Tại xã Thái Hòa, vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã và đang là “đòn bẩy” giúp người nghèo và các đối tượng chính sách đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, nguồn vốn góp phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen; tạo sự ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, mức vay các chương trình tín dụng chính sách hiện nay còn thấp. Chính phủ, Ngân hàng CSXH cần xem xét nâng mức cho vay các chương trình, nhất là vốn vay giải quyết việc làm để người dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch cho biết: Để vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch xã và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng đồng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Trần Tỉnh