Người thợ làng đưa sản phẩm cơ khí Việt vươn tầm quốc tế

Từ Khu Đồi Hoa yên bình của xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, câu chuyện về người thợ cơ khí Đinh Công Cảnh không chỉ là minh chứng cho sự cần mẫn, mà còn là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và khát vọng vươn ra thế giới. Từ một xưởng sản xuất nhỏ bé, những sản phẩm cơ khí do anh Cảnh chế tạo đã vượt qua biên giới, tự tin chinh phục cả những thị trường khó tính nhất tại Châu Âu và các nước phát triển.

Những sản phẩm cơ khí do anh Đinh Công Cảnh chế tạo đã chinh phục cả những thị trường khó tính nhất tại Châu Âu

Thành lập cơ sở sản xuất và chế tạo cơ khí từ năm 2018, anh Đinh Công Cảnh đã chọn cho mình một lối đi khác biệt là tập trung vào chế tạo đồ chơi và thiết bị cơ khí xuất khẩu. Niềm đam mê được nhen nhóm từ những mô hình thời thơ ấu đã được chuyển hóa thành một chiến lược kinh doanh nghiêm túc.

Anh Đinh Công Cảnh chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi rất thích mô hình. Từ sở thích chuyển thành đam mê, và sau đó là quyết tâm khởi nghiệp. Sản phẩm của tôi hiện chủ yếu xuất sang thị trường Châu Âu, Mỹ và Úc. Chúng tôi đang cố gắng đầu tư thêm vào tự động hóa, đặc biệt là máy hàn robot, để tăng tốc độ sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường quốc tế”.

Anh Đinh Công Cảnh đảm nhận vai trò thiết kế và cải tiến kỹ thuật đảm bảo mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chuẩn quốc tế

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất đơn thuần, anh Cảnh còn trực tiếp đảm nhận vai trò thiết kế và cải tiến kỹ thuật, đảm bảo mỗi mẫu máy, mỗi sản phẩm ra đời đều đạt chuẩn quốc tế khắt khe.

Việc áp dụng công nghệ cao vào chế tạo và quản lý sản xuất đã mang lại hiệu quả vượt trội. Trung bình mỗi năm, cơ sở của anh Cảnh cung ứng trên 100 sản phẩm cơ khí ra thị trường nước ngoài.

Tính hết tháng 11 năm 2025, cơ sở sản xuất và chế tạo cơ khí của anh Cảnh đã ghi nhận doanh thu ấn tượng gần 1 tỷ đồng, với lợi nhuận đạt khoảng 800 triệu đồng. Đây là một con số đáng nể, chứng minh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ tại khu vực nông thôn.

Hằng năm, cơ sở của anh Cảnh cung ứng trên 100 sản phẩm cơ khí ra thị trường nước ngoài

Thành công không chỉ đo bằng con số. Cơ sở của anh Cảnh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Anh Văn Phúc, một công nhân tại xưởng, cho biết: “Trước khi vào đây tôi chưa biết nghề cơ khí. Nhờ được anh Cảnh đào tạo bài bản, đến nay tôi đã làm được hơn 3 năm, với thu nhập trung bình hơn 10 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cho gia đình”.

Điều đặc biệt ở anh Cảnh là tinh thần làm kinh tế luôn song hành với trách nhiệm xã hội. Anh không chỉ là người thợ giỏi, chủ doanh nghiệp thành công mà còn là một tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cơ sở của anh Cảnh đang tập trung vào chế tạo đồ chơi và thiết bị cơ khí xuất khẩu

Anh Cảnh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ người nghèo, đóng góp kinh phí cùng nhân dân chỉnh trang nhà văn hóa, sửa chữa đường giao thông và ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Với niềm đam mê cháy bỏng và khát vọng vươn lên không ngừng, anh Đinh Công Cảnh đã khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có ý chí, sự sáng tạo và sự đầu tư đúng đắn vào công nghệ, người Việt hoàn toàn có thể tạo nên những thương hiệu và sản phẩm mang tầm vóc quốc tế.

Ngọc Thắng