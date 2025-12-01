Đội QLĐLKV Thanh Thủy: Chủ động bảo đảm điện an toàn, ổn định cho dịp cuối năm

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Thanh Thủy, Công ty Điện lực Phú Thọ đã nỗ lực duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong 10 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm đạt 141,5 triệu kWh, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh.

Đội QLĐLKV Thanh Thuỷ thi công lắp đặt trạm biến áp mới phục vụ chống quá tải lưới điện

Nhằm bảo đảm cấp điện trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội QLĐLKV Thanh Thủy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án Điện lực Phú Thọ và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư, cải tạo lưới điện.

Song song đó, công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ và giám sát thiết bị được tăng cường, chủ động phát hiện và xử lý khiếm khuyết, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Trước điều kiện thời tiết hanh khô, dễ gây chập, cháy, Đội đã kiểm tra kỹ lưỡng các tuyến đường dây và trạm biến áp trọng điểm, thay thế thiết bị cũ, bảo đảm vận hành ổn định.

Công tác phòng ngừa sự cố lưới điện và tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân được triển khai thường xuyên góp phần hạn chế rủi ro cháy nổ và tai nạn điện. Bên cạnh đó, các chương trình tiết kiệm điện được đẩy mạnh, vận động khách hàng sử dụng điện hợp lý, hiệu quả, giảm áp lực cho hệ thống trong thời điểm phụ tải cao...

Anh Thơ - Xuân Ngọc