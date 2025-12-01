Phú Thọ nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp

Bằng những chính sách đột phá, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phú Thọ đang khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, tháo gỡ khó khăn Dự án chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì, kho vận và kinh doanh cấu kiện thép tại xã Lạc Thuỷ

Nhận thức rõ cải cách hành chính là động lực then chốt, Phú Thọ đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống thủ tục, kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không còn phù hợp. Việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa thành mục tiêu giảm 30% thời gian xử lý thủ tục, 30% chi phí tuân thủ, và 30% điều kiện kinh doanh – thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp chính quyền, nhất là cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự linh hoạt, chủ động trong giải quyết công việc tại cơ sở.

Chính quyền điện tử và chuyển đổi số được xác định là trọng tâm chiến lược: 2.201 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống một cửa; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; toàn bộ văn bản của cơ quan nhà nước được xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Việc thí điểm Chatbot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là điểm nhấn, đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong cả nước trong đổi mới công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng luôn là “nút thắt” khó gỡ. Phú Thọ đã thành lập các tổ công tác đặc biệt, phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo GPMB tại các dự án trọng điểm. Việc này không chỉ nâng cao tính giám sát, mà còn tạo sự chủ động trong xử lý vướng mắc.

Nhờ cách làm sâu sát, nhiều dự án hạ tầng then chốt – nhất là giao thông liên vùng, khu công nghiệp, khu đô thị – được đẩy nhanh tiến độ, mở ra không gian phát triển mới. Đồng thời, các vướng mắc về quy hoạch, đất đai cũng được giải quyết thông qua công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin và yên tâm triển khai dự án.

Bên cạnh đó, lĩnh vực tài chính – ngân hàng đã vào cuộc rất chủ động. Các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, góp phần đưa tổng dư nợ cho vay đạt 340 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%. Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đã hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến động thị trường.

Nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện đã đưa Phú Thọ vào Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, theo công bố của Vietnam Report ngày 28/11. Tỉnh đứng cùng nhóm với TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh – cho thấy những nỗ lực của chính quyền tỉnh và sức hút đầu tư mạnh mẽ.

Năm 2025, Phú Thọ đạt kết quả ấn tượng: Thu hút FDI 1,2 tỷ USD, tăng 38,5% so với năm 2024. Thu hút DDI gần 220 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần năm 2024. 4.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 44,2%. Khoảng 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, Phú Thọ đang định hình vị trí là trung tâm công nghiệp mới của vùng trung du – miền núi Bắc Bộ.

Cuối tháng 11/2025, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV/2025 với sự tham dự của 300 doanh nghiệp FDI và DDI. Không khí đối thoại thẳng thắn, cởi mở cho thấy rõ quyết tâm của tỉnh trong việc coi doanh nghiệp là “công dân Phú Thọ”.

Trong 58 kiến nghị từ doanh nghiệp, nhóm vướng mắc lớn nhất vẫn nằm ở GPMB, quy hoạch, thủ tục điều chỉnh dự án và hạ tầng kỹ thuật. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết từng nội dung, yêu cầu các cơ quan nêu rõ đơn vị chủ trì, thời gian xử lý và cam kết chịu trách nhiệm. Những chỉ đạo quyết liệt, rõ ràng này khẳng định tinh thần “không né tránh – không để doanh nghiệp chờ đợi”.

Nhờ đồng hành sát sao, kinh tế Phú Thọ năm 2025 đạt mức tăng trưởng GRDP 10,3%, sản xuất công nghiệp tăng 26,8%, giữ vai trò động lực then chốt.

Cải thiện môi trường kinh doanh không chỉ đơn thuần là cải cách thủ tục, mà còn là xây dựng bộ máy thực thi hiệu quả. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ giảm 331 xã, phường; bổ sung 132 công chức cấp tỉnh tăng cường về cơ sở; thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã. Bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt là điểm tựa giúp chính quyền gần dân, gần doanh nghiệp hơn.

Các biện pháp nâng cao năng lực cán bộ – điều động, đào tạo, bồi dưỡng – góp phần quan trọng tạo nên đội ngũ “chính quyền phục vụ”, nắm chắc thực tiễn và giải quyết việc nhanh, hiệu quả.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Phú Thọ trong cải thiện môi trường kinh doanh. Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể, tỉnh đã tạo dựng được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành, trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tư duy kiến tạo – hành động quyết liệt – cải cách đồng bộ đã giúp Phú Thọ bứt phá, mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Lê Chung