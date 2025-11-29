Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao

Nhất quán với quan điểm không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Phú Thọ luôn kiên định ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nhờ đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ghi dấu bằng những dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, mang thương hiệu toàn cầu, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 KCN hoạt động, thu hút 846 dự án thứ cấp, trong đó 521 dự án có vốn FDI và 325 dự án DDI.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh là khả năng thu hút các nhà đầu tư lớn như Công ty Honda Việt Nam với công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển xanh.

Ngoài ra, sự có mặt của Công ty Toyota Việt Nam...

...và Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đã tạo nên chuỗi lan tỏa mạnh mẽ đối với tăng trưởng kinh tế, từng bước định vị tỉnh như một trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Cùng với đó, địa phương chú trọng thu hút các dự án trong lĩnh vực điện tử, ô tô, xe máy...

... nhất là lĩnh vực dược phẩm và nông nghiệp chất lượng cao phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và xu hướng Net Zero đang được nhiều quốc gia, doanh nghiệp hướng tới.

Các doanh nghiệp không chỉ mang đến công nghệ hiện đại mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy các tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Phú Thọ tiếp tục ghi dấu ấn trong thu hút đầu tư bằng sự khởi động của loạt dự án quy mô nghìn tỷ đồng như Toto Việt Nam, Polaris... với dây chuyền sản xuất hiện đại được đưa vào vận hành.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư chiến lược dẫn đầu các chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng sản xuất cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của môi trường đầu tư tại địa phương.

Những kết quả đạt được không chỉ củng cố vai trò của tỉnh trong bản đồ công nghiệp của cả nước mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Lê Minh